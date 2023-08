El “día de chicas” de Antonela Roccuzzo con Victoria Beckham en Miami

Elena Galera, Antonela Roccuzzo, Andrea Rajacic, Victoria Beckham y Isabela Grutman

Miami se ha convertido en el epicentro del fútbol mundial desde la llegada de Lionel Messi, mientras el receso ha frenado la actividad en Europa, y la familia del jugador argentino se sigue adaptando a su nueva vida en los Estados Unidos. En este marco de mudanza ha sido clave el rol de David Beckham, copropietario del equipo, y su esposa, Victoria, quienes han entablado una gran relación con el goleador rosarino y Antonela Roccuzzo para que sientan lo menos posible el cambio drástico de su nueva vida.

Es así que este jueves la ex integrante de las Spice Girls organizó una salida de amigas e invito a Anto. De la jornada de distención participaron Isabela Rangel Grutman, pareja del empresario David Grutman, Andrea Rajacic, esposa del ex futbolista francés Thierry Henry, y Elena Galera, esposa de Sergio Busquets, otro de los refuerzos de lujo del Inter Miami.

Todas ellas compartieron en sus redes sociales algunas fotos que se tomaron durante el día que incluyó un paseo en yate por la costa y una tormenta inesperada que despertó las risas entre ellas porque no parecían preparadas para mojarse. “Día con mis chicas en Miami (incluyendo un poco de Cantando bajo la lluvia)”, escribió Victoria en su cuenta de Instagram, en referencia a las precipitaciones y la exitosa película de la década del 50. A Roccuzzo no se la ve en las imágenes a bordo de la embarcación, pero sí en la de la comida con tragos de autor que las cinco disfrutaron más tarde.

“Chicas en Miami”, escribió Antonela Roccuzzo en su perfil al compartir la imagen de las cinco mujeres a punto de comer unos deliciosos postres y con los cócteles ya comenzados. Además, ella y Elena Galera son amigas desde que sus maridos brillaban en Barcelona. Incluso, la modelo española viajó a París para visitarla justo antes del inicio del Mundial de Qatar y sus hijos, Enzo y Levi, tienen una gran relación con Thiago y Mateo.

Cabe recordar que el papel de David Beckham para que Messi juegue en su equipo de la MLS. Desde su creación, el ex jugador británico ha declarado que su mayor deseo era ver al argentino con la camiseta rosa e incluso hace meses lo visitó en París, cuando el astro era parte del plantel del PSG. Su rol excede además lo meramente protocolar, sino que también cumple la función de hacer sentir cómodo a Leo en todo aspecto, por eso Victoria también ha colaborado en acercarse a Antonela para entablar una sana amistad rápidamente.

Andrea Rajacic, Victoria Beckham y Isabela Grutman (@victoriabeckham)

Muchas veces las familias de los futbolistas sufren las constantes mudanzas de un país a otro y en este caso los Beckham intentan que los Messi se adapten lo más rápido posible a Miami, por eso ya hacen reuniones juntos, organizan salidas y se los ve muy felices en las previas de cada partido del Inter.

El 28 de julio ya se había visto algo de esta camaradería que se ha formado alrededor de la franquicia cuando Leo y su esposa compartieron una cena con Sergio Busquets, su pareja, Elena Galera, y los propietarios del Inter Miami: Jorge Mas y David Beckham, quienes estuvieron acompañados por sus respectivas parejas Aleyda y Victoria. El lugar elegido para disfrutar de aquella velada fue el restaurante japonés Gekko.

Una curiosidad es que el ex Barcelona lleva en su nueva ciudad casi un mes, pero aún no ha elegido cuál será su nuevo hogar. Ya han visitado al menos dos mansiones el Boca Raton, a 25 minutos del estadio del equipo, pero no se han inclinado por ninguna. Cabe recordar que antes de llegar a los Estados Unidos, el Diez brindó una entrevista a los portales españoles Sport y Mundo Deportivo en los que adelantó que en Norteamerica iba a buscar algo de tranquilidad junto a sus seres queridos: “La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día. Tuve la suerte de conseguir todo en el fútbol y ahora va un poco más allá de lo deportivo, que también me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar”.

El próximo partido del equipo será este domingo por los octavos de final de la Leagues Cup ante FC Dallas. Será el primer partido del elenco rosa fuera de su estadio desde la llegada de Messi, quien lleva anotados ya cinco goles en tres presentaciones y le ha cambiado la cara a un equipo que marcha último en la MLS pero que es serio candidato a ganar esta Copa en la que juegan clubes de México y de los Estados Unidos.

El posteo de Victoria Beckham

