Marcelo Saracchi fue presentado en Boca: de la tajante respuesta sobre su pasado en River al dorsal que causó revuelo en las redes

Marcelo Saracchi respondió de forma tajante cuando le preguntaron sobre River Plate

Marcelo Saracchi fue presentado como nuevo jugador de Boca Juniors. Fue en una conferencia de prensa en la que el lateral uruguayo estuvo acompañado por el presidente del club, Jorge Amor Ameal, y uno de los integrantes del Consejo de Fútbol (CDF), Alfredo Raúl Cascini. En el encuentro con los medios, el futbolista de 25 años fue tajante cuando le preguntaron por su pasado en River Plate y aseguró que el llegar al club Xeneize es el “desafío más grande” de su carrera.

Sobre cómo lo encuentra este momento, reconoció: “Me encuentran muy bien y tenía mucha ilusión por venir. Cuando recibí el llamado no lo dudé. Con muchas ganas, energías para estar en la cancha”.

Saracchi jugó en River Plate en la temporada 2017/2018 y fue titular en el equipo que le ganó 2-0 la final a Boca Juniors de la Supercopa Argentina disputada en Mendoza. Jugó la primera parte de la Copa Libertadores que terminó ganando a fin de año el equipo dirigido por Marcelo Gallardo ante su archirrival. A mitad de temporada, el uruguayo fue vendido al R. B. Leipzig en 12,5 millones de dólares.

Marcelo Saracchi reveló que jugar en Boca Juniors es el desafío más grande que tuvo en su carrera deportiva

Al ser consultado de su etapa en River Plate, el charrúa respondió: “Nada tuvo que ver mi pasado, ninguna injerencia (sobre la decisión de jugar en Boca). No lo dudé ni tampoco tengo mucho para decir sobre ese tema. Lo voy a dejar claro ahora: mi pasado es mi pasado y no lo voy borrar con nada, ni tampoco lo voy a negar. Es una realidad. Yo lo único que miro es el presente y el futuro. Y hoy estoy acá porque lo decidí yo, nadie más. Estoy muy feliz”.

Luego el club posteó en sus redes sociales una foto con el uruguayo ingresando en el campo de juego de La Bombonera: “Estar donde uno quiere estar”, escribieron. Cabe recordar que el presidente de River Plate, Jorge Brito, reconoció estar “dolido” por la decisión de Saracchi de saltar de vereda.

El futbolista tampoco titubeó cuando le consultaron si llegar a Boca Juniors es el desafío más grande de su carrera. “Sin dudas que ahora es el desafío más grande mi carrera y es lo más importante. El desafío y el respeto y todo lo que ello conlleva. Es un desafío muy grande y de los más lindos”, sentenció.

Y agregó: “Me motivó porque Boca es un equipo muy grande como para decir que no. La familia necesita esto, pero más que nada lo deportivo, es un gran momento para volver y para sentirme al 100%”. Además, se refirió a la buena relación con Edinson Cavani. En su primer día en el club se los pudo ver entrenando juntos en el predio de Boca Juniors en Ezeiza: “A Edinson lo conocía de la selección y a Miguel (Merentiel) lo conozco de Paysandú. La gente me recibió muy bien, pero con mis compatriotas me dieron un trato especial”.

Respecto de sus expectativas en esta nueva etapa, indicó: “Mis objetivos son los de siempre, dar lo mejor como en todos los clubes donde estuve. Se van a encontrar con el lateral de siempre. Sigo siempre un jugador dinámico, defensivo que va al ataque”.

El primer entrenamiento de Marcelo Saracchi en Boca Juniors

En tanto que aclaró cuál es el puesto en el que se siente más cómodo: “Jugué de lateral y de volante. Pero hace mucho tiempo que soy lateral y no soy volante. Me siento más cómodo de lateral”.

Por último, contó una particular anécdota para explicar por qué eligió el dorsal 26, que causó furor en las redes sociales. Sobre todo en los hinchas de Boca Juniors, que utilizaron este número para recordar la fecha del descenso de River Plate el 26-6 de 2011. “Había pocas camisetas disponibles, pero como siempre en todos lados mandan las mujeres y a ella (por su pareja) le gusta el N°6. Entonces me puse el 26”, explicó.

La incorporación de Saracchi se suma a la de su compatriota Cavani, además de Lucas Blondel, Lucas Hanson y el retorno de Jorman Campuzano, quien fue titular en el empate sin goles ante Nacional en Montevideo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. También retornó de su préstamo en Platense, Vicente Taborda.

Marcelo Saracchi fue presentado como refuerzo (@BocaJrsOficial)

