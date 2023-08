Cómo sigue el mercado de pases de Boca en medio de la serie de Copa con Nacional: la venta pendiente y un refuerzo “frenado”

Riquelme anhela alzar otra vez la Libertadores en el que es su cuarto año de gestión (REUTERS/Jorge Adorno)

Aunque vio el partido entre Nacional y Boca en un palco del estadio Gran Parque Central, Juan Román Riquelme tuvo el teléfono celular encendido en todo momento. Es que el Xeneize todavía no se retiró del mercado de pases pese a haber sumado seis nuevas caras al plantel de Jorge Almirón y, en medio de la serie con los uruguayos que se definirá el miércoles que viene en la Bombonera, el Consejo de Fútbol ultima detalles por varias transferencias que tienen final abierto.

El cuerpo técnico ya modificó cinco nombres en la lista de buena fe de la Libertadores: incluyó a los refuerzos Lucas Blondel, Lucas Janson, Jorman Campuzano y Edinson Cavani, más el juvenil Aaron Anselmino. No llegaron a ser inscriptos Vicente Taborda (con propuestas para ser cedido nuevamente en este mercado) y Marcelo Saracchi, que en la jornada de ayer pasó la revisión médica y quedó a disposición del grupo liderado por Almirón.

Luego de hacer caja con las ventas de Mateo Retegui al Genoa y Luis Vázquez al Anderlecht de Bélgica, Boca mantiene tratativas con el Porto por el pase de Alan Varela, quien ayer fue titular en Montevideo. El mediocampista de 22 años, una de las últimas joyas surgidas de la cantera boquense, está a un paso de dar el salto a Europa, pero desde Brandsen 805 le confiaron a este medio que todavía hay asperezas por limar respecto a algunas condiciones de la transferencia y como mínimo las charlas se extenderán hasta el fin de semana o incluso la semana entrante. A esta hora es una incógnita si Almirón lo tendrá disponible para la revancha contra el Bolso.

Por otra parte, el refuerzo que está frenado es Ezequiel Bullaude. Una voz importante del club le aseguró a Infobae que por el ex Godoy Cruz que hoy milita en el Feyenoord de Países Bajos existen diferencias económicas que por el momento impiden que se lleve a cabo su préstamo por 18 meses. Desde la nueva cuenta oficial, en la que informan las negociaciones vigentes, se había anunciado que “Boca está cerca de concretar el préstamo por 18 meses del jugador Ezequiel Bullaude, del Feyenoord de Holanda”.

Este no es el único apuntado que el Consejo tiene en carpeta para conseguir una alternativa en la faz ofensiva (y no debería causar sorpresa si arriba otro zaguero central). Algunos nombres no trascendieron, pero la condición excluyente es que tiene que ser agentino porque los cupos para extracomunitarios están completos debido a la presencia de Luis Advíncula, Bruno Valdez, Saracchi, Cavani, Miguel Merentiel y Sebastián Villa (los colombianos Frank Fabra y Campuzano cuentan con la ciudadanía argentina).

Frente a este panorama, la plática que se truncó desde un inicio es la del colombiano (también nacionalizado) Diego Valoyes, de Talleres de Córdoba. El presidente de la entidad cordobesa, Andrés Fassi, hizo público el contacto con Boca en Radio La Red: “Estamos en las primeras conversaciones. No hablamos de valores, pero sabemos que hay un interés. Siempre hemos tenido un buen feeling, han ido jugadores importantes para allá. Boca tiene muchos jóvenes, hay una tabla de 5 o 6 jóvenes importantes. Cuando uno va a negociar, incluso el mismo (Cristian) Medina, hasta hace unos meses era negociable. Seguramente nos podemos poner de acuerdo por algunos que vengan que hoy no están consolidados”.

A sabiendas del interés que existe desde el fútbol ruso y mexicano por el extremo de 26 años, el mandatario de la T realizó una propuesta al Xeneize que incluía dinero y los préstamos con opciones de compra de varios jugadores canteranos de Boca a cambio de la ficha del colombiano. “Pidió tantas pavadas que no lo volvieron a llamar”, vociferaron desde el entorno del Consejo de Fútbol.

¿Es posible que Villa sea vendido en este mercado y libere un sexto cupo para incorporar extracomunitarios? Por el momento, el delantero que quedó marginado de las convocatorias luego de que la Justicia lo hallara culpable por el caso de violencia de género contra su ex pareja, no presentó nuevas propuestas para marcharse y su situación es seguida exclusivamente por el Departamento de Legales de Boca.

Hay varios apellidos que ya fueron sondeados y seguramente atraviesen la puerta de salida en este mercado. Pero en Boca no se apurarán: recién confirmarán acuerdos a partir de la semana próxima y la siguiente, previo al inicio de la Copa de la Liga (comenzará el viernes 18 de agosto). Entre otros nombres, figuran Gabriel Aranda, Agustín Sandez y Nicolás Orsini.

