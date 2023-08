Se agranda la familia de Racing: Emiliano Vecchio y Mechi Blanco presentaron a su hijo Benjamín Amadeo

Nació el hijo de Emiliano Vecchio y Mechi Blanco

Si puedo cambiar, no cambio nada. Quiero todo igual, pero despacio. Si por fuera nadie lo notaba, aquí dentro estaba haciendo espacio para que entres. Si el amor nos perfecciona, nada tengo para mejorar

Te puede interesar: El Inter Miami cerró la incorporación de otra promesa del fútbol argentino para que acompañe a Lionel Messi

Con esa canción de Benjamín Amadeo, Emiliano Vecchio y Mechi Blanco presentaron a su hijo a través de sus redes sociales. La pareja bautizó al bebé con el nombre del artista y se mostraron emocionados en un emotivo video que causó furor en Instagram.

La hija del presidente de Racing ya tenía una hija, Guadalupe, con Lisandro López, quien actualmente se desempeña en Sarmiento de Junín y es considerado el último gran ídolo de la institución de Avellaneda.

Te puede interesar: El súper equipo que quiere armar Racing: los cuatro refuerzos de élite que llegaron y qué otros nombres busca

El volante con pasado en Rosario Central se encuentra en la etapa final de la recuperación de su lesión (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida en octubre del año pasado) y los más optimistas se ilusionan con que empiece a sumar minutos en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores, ante Atlético Nacional de Medellín, aunque los más cautelosos aseguran que el virtuoso mediocampista recién reaparecerá en el Cilindro en la Copa de la Liga o los cuartos de final del certamen continental, si es que La Gagoneta logra superar a su rival colombiano.

La Academia se encuentra en tierra cafetera, en plena concentración a su compromiso internacional en el estadio Atanasio Girardot. Vecchio no formó parte de la delegación albiceleste por el nacimiento de su hijo. Además, cabe recordar que Fernando Gago no podrá contar con Agustín Almendra (por seguir vinculado a Boca Juniors hasta fines de agosto); ni Juanfer Quintero, quien por no haber llegado a tiempo no pudo ser inscripto por la dirigencia en la lista de buena fe.

Te puede interesar: Efecto Cavani-Boca: 10 estrellas internacionales top que se consagraron en Europa y probaron suerte en el fútbol argentino

En este contexto, el entrenador tiene dos dudas para conformar el once inicial: en la zona defensiva Facundo Mura pelea la titularidad con el refuerzo uruguayo Martirena, mientras que en el ataque Roger Martínez podría ingresar por Nicolás Oroz. Es decir que Racing buscará un resultado favorable en territorio adverso con Nicolás Tagliamonte; Mura o Martirena, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Jonatan Gómez; Gabriel Hauche, Roger Martínez u Oroz y Maximiliano Romero.

SEGUIR LEYENDO