El primer entrenamiento de Cavani en Boca: quién fue el primer compañero en recibirlo y cuándo debutaría

Pasó la presentación en la Bombonera y ahora llegó el momento de trabajar: Edinson Cavani ya se puso formalmente bajo las órdenes de Jorge Almirón y pisó por primera vez el Predio de Ezeiza de Boca Juniors. En vísperas del duelo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Nacional de Montevideo (mañana a partir de las 21 en el Parque Central), el flamante número 10 no estará disponible, aunque cuenta con chances de estrenarse la semana que viene.

En el Centro de Entrenamiento azul y oro lo esperó un viejo conocido: Sergio Romero, con quien compartió una temporada en Manchester United, fue el encargado de recibirlo antes de que se cambiaran juntos en el vestuario. Chiquito había tenido palabras elogiosas para con el charrúa antes del partido contra Independiente del sábado pasado.

“Sería un impacto muy grande, ¿no? Lo he tenido de compañero en el último año mío en el United y ver de la manera en que el loco trabaja la verdad que es admirable. Es un tipo que se prepara día a día para dar lo mejor de sí. Sería algo muy bueno para nosotros porque tenemos mucha gente joven y, esa gente joven con gente de experiencia y gente grande que ya tiene una trayectoria, uno puede mirar y decir ‘esto lo puedo copiar’ o ‘aquello tal vez me sirve’. Es siempre importante”, fueron algunas de las frases del arquero xeneize dedicadas a Cavani, antes de que se concretara el fichaje.

Romero, que le atajó un penal a Cauteruccio en el triunfo ante el Rojo y fue figura, también se refirió a Cavani en TNT Sports después de ese encuentro, a horas de haberse confirmado su arribo al club: “El hincha se va a encontrar con un jugador super profesional, que vive para el fútbol. Sabemos que esta camiseta es pesada, pero a un tipo con esa trayectoria no le va a pesar”.

Almirón dispuso una nómina de 25 jugadores para visitar mañana al Bolso en Montevideo. Para la delantera incluyó a Lucas Janson, Miguel Merentiel, Norberto Briasco y Exequiel Zeballos, mientras que quedaron afuera Darío Benedetto (contractura en el gemelo interno derecho), Luca Langoni (se recupera de una lesión) y Nicolás Orsini (sería inminente su salida de la institución). Cavani, por cuestiones de tiempos y preparación, no formará parte de la delegación que parte este martes pasadas las 14 rumbo a tierra uruguaya. No obstante, el cuerpo técnico evaluará en estos días al ex Valencia para determinar si actuará en la revancha por la Copa del miércoles 9 de agosto en la Bombonera.

