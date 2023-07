Estallaron los memes tras la presentación de Edinson Cavani como refuerzo de Boca Juniors: su parecido con Cristian Sancho, el eje de las bromas

La llegada de Edinson Cavani a La Bombonera revolucionó el mercado de pases argentino. El delantero llegó a Boca con la esperanza de llevar a su nuevo equipo a la máxima conquista del continente y manifestó su felicidad por usar la 10, que en algún momento lució Juan Román Riquelme. “Es una responsabilidad muy grande. Este club es una motivación para seguir en el fútbol, Es la adrenalina de salir a la cancha, venir y dar lo mejor en lo que pueden ser los últimos años de mi carrera”, señaló en la conferencia de prensa luego de su presentación oficial.

Te puede interesar: Boca, a contrarreloj para fichar a Edinson Cavani para la Copa Libertadores: hasta cuándo tendrá tiempo de inscribirlo

La estrella de último paso por el Valencia reconoció que sentirá el paso del tiempo, aunque advirtió que a sus 36 años tiene “las mismas ganas”, que mantuvo durante toda su trayectoria por Europa. “No tengo 25 años, tengo 36 con muchos kilómetros recorridos y eso cuenta. Me entrenaré y me prepararé cada día para estar preparado cuando me toque salir a la cancha, como si fuese hincha de toda la vida. Y lo hice en otros lugares, es mi filosofía, daré todo hasta la último”, apuntó.

El ex goleador del Napoli y el PSG hizo su ingreso a la sala de prensa del Alberto J Armando acompañado por el presidente de la institución, Jorge Amor Ameal y Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol. Además, la leyenda charrúa estuvo contenido por miembros de su familia, quienes lucieron la camiseta con la tradicional azul y oro, y recibió el saludo de un ídolo del club como su compatriota Sergio “Manteca” Martínez. “Estamos muy felices. El cariño de la gente me lo demostraron hace años atrás, ojalá podamos recorrer un camino por un tiempo y vivir lindas emociones”, señaló Edi.

Te puede interesar: Horas decisivas para el arribo de Edinson Cavani a Boca Juniors: no se entrenó en Valencia y ultima detalles de su salida

El uruguayo hizo referencia también a la chances que tuvo de recalar en Boca en temporadas anteriores y ponderó su relación con Juan Román Riquelme, artífice del pase más destacado del año. “Las charlas se hicieron un poco como de amistad, porque había una linda relación y las cosas se dan cuando se tiene que dar. Llegado el momento, se tomó la decisión de venir. Se dieron muchas cosas con el deseo de poder volver. Tenía ganas de volver cerca de casa, y no hay país más parecido que el nuestro que Argentina, y no hay otro club como Boca, para mis últimos pasos en mi carrera”, indicó el flamante refuerzo.

Naturalmente, en las redes sociales los hinchas de otros equipos apelaron al humor con los tradicionales memes. Y el dato más llamativo fue que en Twitter se convirtió en tendencia el modelo Christian Sancho, por el parecido físico con el delantero. Cabe señalar que la presencia de Cavani ante Nacional, por los octavos de final de la Copa Libertadores, no está asegurada, pero sí para la revancha en La Bombonera.

Te puede interesar: Valencia hizo oficial la rescisión de contrato de Edinson Cavani: en las próximas horas firmará con Boca Juniors

Durante su estadía en Valencia, el delantero jugó 28 partidos y marcó 7 goles, de los cuales sólo dos fueron este año y en un mismo partido: la goleada sobre Sporting Gijón, de la segunda división, en la Copa del Rey. La estadística del uruguayo muestra números impactantes en sus clubes anteriores: 200 tantos en 301 partidos con París Saint-Germain (2013-2020), 104 gritos en 138 juegos con Napoli (2010-2013) y aceptables promedios también en Palermo de Italia (37 tantos en 117 presentaciones) y Manchester United (19 festejos en 59 cotejos). Con el seleccionado de su país acumula 58 goles en 136 convocatorias que lo convirtieron en el segundo mayor anotador de la historia detrás de Luis Suárez, quien suma 68.

LOS MEJORES MEMES DE LA PRESENTACIÓN DE CAVANI EN BOCA

Meme de Benedetto por la llegada de Cavani

SEGUIR LEYENDO