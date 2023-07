“Su continuidad en jaque”: la reunión entre Flamengo y Sampaoli tras la agresión de un ayudante a un jugador que pone en duda su futuro

Sampaoli se reunió con la dirigencia de Flamengo tras el escándalo entre su preparador físico y el jugador Pedro (REUTERS/Sergio Moraes)

La victoria del Flamengo ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte por 2-1, que dejó al último campeón de la Copa Libertadores en el segundo lugar del Brasileirao, se vio empañada por un escándalo que se generó entre uno de los ayudantes de Jorge Sampaoli y una estrella del equipo como Pedro.

Según indicaron las crónicas de los medios en Brasil, el elegido como el mejor jugador del máximo torneo continental de clubes de fútbol en Sudamérica dejó la entrada en calor con el resto de sus compañeros y se fue a sentar directo al banco de suplentes luego de que el DT argentino se decidió por Luiz Araújo y Everton Cebolinha para que entren al encuentro.

Este conflicto provocó que, ya en el vestuario, el preparador físico Pablo Fernández golpeó al futbolista en la boca. A partir de ese momento, lo que siguió fue una situación que derivó en una denuncia del delantero de la selección de Brasil en una comisaría de Belo Horizonte donde, además, se le realizó un examen forense al futbolista que lleva la camiseta número 9 del Mengao.

Frente a este escenario, la dirigencia del Flamengo se reunió durante la tarde del domingo con el DT argentino. Según indicó ESPN Brasil, Sampaoli se juntó con el vicepresidente del club Marcos Braz y con Bruno Spindel, director de fútbol del conjunto de Río de Janeiro. El medio indicó que “la continuidad del argentino al frente del equipo se puso en jaque por su amistad con Pablo Fernández”. Además, insistieron en que la publicación del ex entrenador de la selección argentina en Instagram “no fue bien recibida por los fanáticos”.

Luego de lo sucedido, habrá que ver cómo se desarrollarán los próximos días de Sampaoli en el reinante campeón de América. Hay que recordar que el equipo está en los octavos de final de la Libertadores y este jueves 3 de agosto recibirá en el estadio Maracaná a Olimpia de Paraguay. La revancha será siete días más tarde, el 10, en Asunción. ¿Será determinante para el oriundo de Casilda la actuación del conjunto en el máximo torneo de clubes en Sudamérica?

Pedro Guilherme fue agredido por el preparador físico Pablo Fernández, que fue despedido (REUTERS/Sergio Moraes/File Photo)

El medio brasileño confirmó que los exámenes forenses mostraron del que fue parte Pedro mostraron lesiones en la cara y la boca del atacante que sumó 12 goles en la Libertadores del año pasado. Por ese motivo fue que el preparador físico fue despedido del Mengao.

Otra de las información que dio ESPN Brasil fue que la reacción que tuvo Sampaoli no fue bien recibida por el plantel. Los reportes indican que el argentino no presenció el cruce entre su colaborador y el futbolista, y que una vez que llegó al vestuario, vio las actitudes de los presentes y “trató de apaciguar convocando a la tradicional rueda de oración”. Después de eso, el ex DT de Chile se dirigió a la conferencia de prensa.

Por su parte, el portal de deportes de O Globo mencionó que Flamengo va a sancionar a Pedro Guilherme por su actitud en el partido ante Atlético Mineiro. La medida sería por la decisión que tomó el delantero de negarse a realizar el calentamiento. Desde la dirigencia del Mengao lo tomaron como un hecho de indisciplina.

La directiva cree que la actitud de negarse a calentar equivale a negarse a entrar al campo. El vicepresidente Marcos Braz, según el sitio local, será el encargado de conversar de manera personal con Pedro. En ese sentido, se informó que todavía no se conoce cuál será el castigo que recibirá una de las figuras del Flamengo, pero se espera que sea una multa económica. Por cuestiones legales, se mantendrá en secreto el castigo.

Pablo Fernández, PF de Sampaoli

