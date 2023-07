El divertido show de Julián Álvarez con dos compañeros del Manchester City en la TV de Corea del Sur

El show de Julián Álvarez en la TV de Corea

A estas alturas, Julián Álvarez es una de las grandes estrellas del Manchester City. El club lo fichó a principios de 2022 como una de las joyas del fútbol argentino y ahora tiene a un campeón del mundo entre sus filas, lo que no solamente implica que Pep Guardiola lo considere clave en la rotación sino que también la institución lo considere para participar en distintas acciones que lleva adelante en su gira por Asia. En esta ocasión, él fue protagonista de un show televisivo en Corea del Sur junto a Manuel Akanji y Rico Lewis.

La charla fue en inglés por lo que la primera intervención del ex River Plate fue sencilla “Hi guys” (Hola chicos) dijo al saludar a la audiencia y luego agradeció por el reconocimiento que le hicieron los conductores del evento por haber ganado el Mundial de Qatar con la selección argentino. “Me siento muy feliz, obviamente, ganar tres títulos con Manchester City y el Mundial en el mismo año es un orgullo. Nunca pensé que se me den tantas cosas con lo difícil que eso es en ,a misma temporada con 23 años, estoy muy orgulloso”, comentó al respecto.

Además, se pronunció con respecto al amistoso que se celebrará en los próximos días frente al Atlético de Madrid: “Sabemos que tienen grandes jugadores, tengo compañeros de argentina jugando en el equipo, son un rival muy fuerte pero tenemos unos días de pretemporada para llegar de la mejor manera”. Su primera gran sonrisa llegó después, cuando la conductora le preguntó a los tres quién creen que hará un gol en el encuentro y los dos señalaron a Julián. Fue ahí cuando mostró el gesto con los dedos que hace como Spiderman por su apodo “Araña”.

Luego, los futbolistas fueron invitados a copiar un paso de baile y Julián Álvarez se sumó a la consigna muy risueño, con Akanji y Lewis a sus costados. Varios usuarios en las redes compartieron las imágenes y las publicaciones generaron muchos comentarios de admiración del atacante de 23 años. Además. se les pidió que en caso de hacer un gol ante el Atlético de Madrid, se animen a festejar de esa manera porque eso “enloquecerá a los fanáticos coreanos”.

Como si esto no fuera suficiente, el delantero se animó a pronunciar algunas palabras en el idioma local “Confíen en mi”. Y más tarde aceptó el reto de abrir un abanico especial, pero falló en su intento porque con sus dedos impidió que el objeto se abriera del todo, por lo que todo terminó entre risas.

Además, recibió un estampilla especial con su apellido en coreano y se despidió con un mensaje a sus fans coreanos: “Gracias por el apoyo, el cariño, por levantarse a la madrugada para vernos, siempre vamos a dar todo para ganar. Un abrazo grande”.

Julián Álvarez anotó un gol en la pretemporada del Manchester City en Japón (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Álvarez, campeón de la Premier League, FA Cup y UEFA Champions League en su campaña de estreno en Europa, es parte de la delegación de los Citizens que viajó a Corea del Sur y Japón como parte de la pretemporada 2023/24.

En su paso por Japón, el Manchester City derrotó por 5-3 al Yokohama F. Marinos, actualmente segundo en la liga nipona, con Julián Álvarez como una de las grandes figuras del encuentro al anotar un gol y repartir una asistencia. Empezaron perdiendo por 2-0 ante los campeones vigentes de la J1 League y el Araña fue el encargado de estampar el gol del empate antes del entretiempo.

Unos días más tarde, el City se impuso por 2-1 al Bayern Múnich en Tokio, con Álvarez siendo titular y reemplazado por Erling Haaland en el descanso. Ahora, el plantel se va a trasladar a Seúl, donde este domingo de 30 julio se medirá ante el Atlético de Madrid para cerrar la gira asiática de pretemporada.

El primer partido competitivo para el equipo de Pep Guardiola será contra el Arsenal FC el próximo domingo 6 de agosto en Wembley por la Community Shield. Este torneo enfrenta al campeón de la Premier League con el ganador de la FA Cup, pero en esta edición se enfrentarán el campeón y subcampeón de la liga inglesa porque el City alzó ambos títulos.

A Julián Álvarez es un trofeo que le trae grandes recuerdos, ya que su primer partido oficial con el Manchester City fue el 30 de julio del 2022, cuando entró en el segundo tiempo con su equipo perdiendo 1-0 ante Liverpool en la final de la Community Shield e hizo su estreno goleador firmando el empate. Fue el inicio de una campaña donde terminó como el segundo goleador del equipo con 16 goles, lógicamente detrás de Erling Haaland, quien hizo 52 tantos.

