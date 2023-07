El rol clave que asumieron Lionel Messi y Sergio Busquets en los entrenamientos del Inter Miami

El rol de Messi en los entrenamientos de Inter Miami.

El desembarco de Lionel Messi al fútbol norteamericano no fue para bajar la intensidad ni dejar de lado su sed competitiva. El veloz estreno con el Inter Miami a pesar de los pocos entrenamientos que portaba sobre su espalda dejan en claro que el capitán de la selección argentina arribó a la MLS con el fin de seguir ganando. Y el detrás de escena no es distinto a lo que se ve...

El argentino Javier Morales, que fue DT interino antes del arribo de Gerardo Martino y actualmente es asistente técnico, reveló el compromiso que tienen tanto Leo como Sergio Busquets en cada práctica con el fin de mejorar el nivel del equipo. “La clave no es tanto cómo ellos se adaptan a nosotros, sino cómo nosotros podemos adaptarnos al nivel. Son jugadores muy importantes. A mí me llama mucho al atención que estamos haciendo un trabajo táctico y en cada pausa agarran a dos o tres jugadores y le empiezan a explicar, a decir qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, más allá de lo que nosotros buscamos como cuerpo técnico. Ellos con la experiencia que tienen van ayudando a estos chicos, porque tenemos muchos chicos jóvenes en el plantel. La verdad que es muy importante”, especificó el ex atacante que surgió de Lanús pero jugó la última década de su carrera en Estados Unidos con las camisetas de Real Salt Lake y FC Dallas.

En la entrevista que brindó a la transmisión de Apple TV en la previa del triunfo 4-0 sobre Atlanta United, el hombre que también pasó por Arsenal, Newell’s e Instituto fue sincero sobre el impacto que tuvo el arribo de la Pulga a esa franquicia: “La verdad que ha sido un cambio muy drástico en estos últimos días, sobre todo con la llegada de Lionel. Nos ha cambiado la vida, no sólo al club, sino también a nosotros. Tratamos de adaptarnos lo más rápido posible a esto”.

Y agregó: “Él es clave sobre todo para lo que representa. Para nosotros ha sido una sorpresa muy grata el hecho de que tanto él como Sergio, los dos, están muy comprometidos con la causa. El otro día, si bien Sergio había entrenado solamente tres días, pidió jugar, pidió estar. Es que les interesa. No es casualidad que estos chicos hayan logrado tanto en su carrera. Estos chicos no vienen acá a retirarse, sino que vienen a seguir compitiendo. A nosotros como cuerpo técnico nos llena de orgullo”.

Con dos victorias de la mano de Messi y Busquets, y mientras aguardan que se sumen Jordi Alba y Facundo Farías, Morales confesó que Martino busca generar una nueva mentalidad apoyada en la experiencia de las estrellas: “Con la imagen de estos dos chicos, la visión que tienen los dueños, queremos empezar a ser un club ganador, llevamos poco tiempo de vida, pero quizás este es el camino. Estamos empezando, o renaciendo por llamarlo de alguna manera. Lo decía el Tata en la charla técnica, empezar a creer y tener esta mentalidad ganadora”.

Si bien hubo algunos interrogantes sobre cómo impactaría la carga de partidos a dos futbolistas que no tuvieron tanta actividad recientemente, Morales expresó su postura: “Hay entrenadores a los que les da mucho miedo esto de jugar miércoles, sábado, tanto tiempo entre semana. Para mí todo lo contrario, no hay nada mejor para un jugador de fútbol que jugar cada tres días. Si pudiera elegir, preferiría entrenar menos y jugar más. Y quizás es lo que necesitan estos chicos. Estos chicos están acostumbrados a jugar Champions, Eliminatorias, Mundiales, en los cuales se juega cada tres días. Hoy por hoy, nosotros desde nuestro lugar de cuerpo técnico debemos tratar de empezar a aportar lo que nosotros tenemos como idea de juego, pero después lo vamos a ir viendo partido a partido”.

Cabe destacar que Messi ya había tenido un gesto de capitán apenas había arribado a Miami, cuando le envió su apoyo al juvenil Ian Fray que había sufrido una grave lesión en ese primer partido del argentino ante Cruz Azul. “Le dedico a Ian (Fray) que estaba sufriendo en el vestuario por la lesión que tuvo, que viene de dos lesiones muy graves”, expresó.

