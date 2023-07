Furor por Lionel Messi en el centro de Miami: la reacción de la multitud al ver al ídolo argentino

Una multitud se reunió para ver al futbolista argentino

Lionel Messi sigue revolucionando Miami. El futbolista argentino, que es la nueva gran figura de la Major League Soccer (MLS), fue con su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, a un local céntrico de la ciudad estadounidense y generó una situación pocas veces vista por esos lados.

Es que el mejor jugador del planeta ya no puede pasar desapercibido y cuando los peatones se enteraron que estaba en el local que Adidas posee en la Lincoln Road, de inmediato se reunió una multitud para esperar su salida. El Diez se marchó por la puerta de atrás del lugar, pero allí había cerca de 100 personas que gritaban su nombre y buscaban conseguir una foto o un autógrafo suyo.

“Me dijeron que estaba Messi acá, dicen que vuelve, me voy a quedar hasta que me echen”, comentó Matías, un argentino que vive en los Estados Unidos y no perdió tiempo al escuchar el rumor de que su ídolo estaba allí. Es que después de que Messi se fuera de la zona céntrica de Miami, comenzó a correr la versión de que pronto volvería y es así que en estos momentos hay mucho público en la esquina de Jefferson y Lincoln, aguardando por cumplir el sueño de ver de cerca al ex goleador de Barcelona y PSG que ahora brilla en Inter Miami.

Desde que el rosarino llegó al equipo norteamericano, el mundo posó sus ojos en el fútbol de Estados Unidos. Con dos producciones magníficas con la camiseta rosa, los niveles de audiencia en una competición que no tenía tanta trascendencia a nivel internacional aumentaron exponencialmente según anunció Apple, dueña de los derechos de transmisión de los encuentros de la League Cup. En el certamen que reúne equipos de México y Estados Unidos, la compañía batió récords con cifras impactantes en los partidos que se disputaron entre el 19 y el 26 de julio.

El testimonio de un fanático del Diez

Además, el impacto ha sido tal que en redes sociales Inter Miami ya supera en seguidores a cualquier franquicia de cualquier deporte estadounidense. Es decir que el equipo de fútbol ya tiene más influencia en Instagram que Los Ángeles Lakers, los Chicago Bulls, Los Medias Rojas o equipos que han hecho historia en la NBA, NFL, MLB O NHL.

A su vez, estrellas como la tenista Serena Williams, el basquetbolista LeBron James y la celebrity Kim Kardashian han ido a apoyar al conjunto rosa para vivir en carne propia lo que significa ver a Lionel Messi jugando al fútbol. Sin dudas una experiencia única e inolvidable para todos ellos.

El próximo compromiso del equipo que dirige Gerardo Tata Martino y que cuenta entre sus filas con el español Sergio Busquets será el 2 de agosto, cuando se pida por los 16avos de final ante Santos Laguna, Orlando City o Houston Dynamo. Su rival se conocerá este sábado, después del duelo entre elk cuadro mexicano y el elenco de Orlando.

