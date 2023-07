La influencia de Messi en el renacer futbolístico de Josef Martinez, su nuevo socio: “Su humildad y forma de ser son lo que más me han impactado”

La sociedad que se armó entre Messi y el venezolano Josef Martínez

A pesar de haber nacido en Venezuela, donde el béisbol es el deporte de mayor popularidad, en la casa de Josef Martinez (sin acento lo escribe él) nunca faltó una pelota de fútbol, gracias al aliento y la pasión que su abuelo y padre le transmitieron desde pequeño.

Te puede interesar: El furor por Messi desató un inesperado problema con las camisetas de Inter Miami

Este niño simpático y de carácter fuerte se lució desde sus inicios por su potencia física y goleadora. Por ese motivo viajó a Argentina, donde probó suerte en Estudiantes de la Plata, forjó una amistad con el ‘Tucu’ Correa, pero tuvo que regresar a su país donde haría su debut en 2010 en el Caracas FC. Después de algunos pasos por Suiza e Italia, terminó en Atlanta United, donde es ídolo total y fue campeón en 2018.

La presente temporada la arrancó en Inter Miami sin imaginar que a los pocos meses iba a compartir plantel con Lionel Messi. Ya desde el primer entrenamiento se los vio congeniar en distintos momentos, hecho que se prolongó cuando habitaron el banco de suplentes ante Cruz Azul, jornada en la que Josef tuvo la delicadeza de bajarle el asiento que tenía delante para que Leo pudiera ver mejor el partido. En el campo de juego también se los ve distendidos y a primera instancia parecen conectarse bien y hasta el propio Martinez lo reconoció tras el partido ante Atlanta United: “La pelota llega más de lo normal ahora. Para nosotros, los delanteros, es mucho más fácil jugar, queremos estar más cerca del gol”.

Te puede interesar: David Beckham demostró su vigencia y copió con impactante precisión el primer gol de Lionel Messi en el Inter Miami

-¿Qué aprendiste de Messi en estos pocos días que compartiste con él?

-Su humildad y forma de ser son lo que más me han impactado. Verlo en el vestuario y conocer lo humano que es, es realmente inspirador.

Te puede interesar: Una ex estrella del Real Madrid rechazó la oferta para sumarse al Inter Miami de Lionel Messi

Uno que conoce bien a Josef es el periodista de Apple TV, Carlos Suárez, también oriundo de Venezuela, quien destacó la importancia para Josef de tener un jugador como Messi: “La mejor versión de Martinez se vio en 2018, cuando contaba con el apoyo de Miguel Almirón, un socio asistidor clave en ese entonces. Desde la partida de Almirón y debido a una lesión en la rodilla, Martinez no ha podido mostrar su mejor rendimiento. La presencia de Messi se espera que supla esa falta de asistencia y contribuya a mejorar el desempeño del delantero venezolano. La habilidad de estos jugadores para crear pausas y mostrar inteligencia en los pases ofrece una oportunidad única para destacar en una liga dominada por la velocidad y el juego físico”.

Josef enfrentó a Messi en distintas oportunidades vistiendo la camiseta de la Vinotinto y fue protagonista del recordado amistoso del 2019 en el que su equipo superó por 3-1 a los dirigidos en ese entonces por Lionel Scaloni en el mítico Estadio Wanda Metropolitano y en el que marcó un tanto.

El venezolano Josef Martínez ataca vs el Atlanta United. Credit: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports

Messi-Martínez parecen empezar a forjar una sociedad que puede ser fundamental en este resurgir del Inter Miami, potenciada por un viejo conocedor de ambos como lo es Tata Martino (dirigió a Josef en Atlanta United y a Messi en Argentina y Barcelona).

Sobre esto, Ernesto Guevara, periodista de Sporting News, dijo que con la llegada de Messi y el sistema táctico de Tata Martino, Martinez ha experimentado una transformación positiva y señaló que “ahora el delantero se siente más libre, con más oportunidades para moverse y atacar los espacios gracias a la conexión con Messi”. Por su parte, Juan Arango, de Apple TV, agregó que “con Messi en el equipo, Martinez ha tenido un impacto notorio, creando oportunidades para sus compañeros y contribuyendo al éxito del equipo”

Para Josef es clave generar un buen clima en el plantel para poder alcanzar los objetivos, con Messi no iba a ser la excepción, y esto dijo a Infobae sobre su rol puertas adentro: “A mí me gusta bromear a la gente, me gusta hacerla sentir bien y creo que es muy natural, cada uno tiene su espacio y a nadie le gusta meterse en el espacio del otro”.

La llegada de Messi generó un cambió total en la MLS y Martinez lo tiene totalmente claro. “Hay un antes y un después, esperemos que esto continúe y que la alegría siga para nosotros, la liga y los fanáticos”, concluyó.

Seguir leyendo: