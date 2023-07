Una dura patada, empujones y un desenlace inesperado: el cruce entre Lisandro Martínez y Jude Bellingham en Real Madrid-Manchester United

Varios amistosos de pretemporada entre los grandes equipos de Europa se transformaron en partidos calientes, de pierna fuerte, y la victoria del Real Madrid por 2-0 ante el Manchester United en el NRG Stadium de Houston no fue la excepción: el argentino Lisandro Martínez tuvo un cruce con Jude Bellingham por una entrada muy agresiva y provocó un tumulto entre las estrellas de ambos equipos.

El partido ya se encontraba 1-0 a favor del club blanco. Justamente, Bellingham había sido el encargado de anotar el primer gol a los 5 minutos. El flamante refuerzo del club blanco, quien llegó proveniente del Borussia Dortmund a cambio de USD 105 milllones, corrió al espacio tras un pelotazo de Antonio Rüdiger y definió de manera exquisita por encima de André Onana.

A Lisandro Martínez, campeón del mundo con Argentina en el último Mundial, no le gustó nada que le ganaran la espalda de esa manera. Y sobre el final del primer tiempo, salió al cruce de Bellingham en la mitad de la cancha. El ex zaguero de Newell’s fue hasta el círculo central para embestir agresivamente al joven inglés de 20 años cuando intentaba girarse.

Licha se puso de pie como si nada hubiera pasado, pero Jude Bellingham se levantó absolutamente furioso por la dura patada que le propinó el central argentino que jugó en el Ajax antes de emigrar a Old Trafford. El árbitro le sacó tarjeta amarilla a Martínez mientras Bellingham lo empujaba.

Lisandro Martínez fue amonestado por su brutal patada a Jude Bellingham (Getty Images)

Hubo una breve discusión generalizada entre jugadores de ambos equipos. Dani Carvajal fue de los primeros en entrar en escena para recriminar a Lisandro Martínez, ya que fue una acción demasiado violenta para un amistoso, al borde de la expulsión. Es la segunda jugada de este estilo que protagoniza el jugador argentino esta pretemporada, ya que hace unos días lo atendió fuerte a Bukayo Saka en un amistoso contra el Arsenal.

Bellingham fue reemplazado en el entretiempo por el uruguayo Federico Valverde, mientras que Lisandro Martínez salió a los 17 minutos del complemento para que ingrese el sueco Victor Lindelöf en su lugar. En el equipo inglés también jugó Alejandro Garnacho, quien tuvo una buena chance de anotar pero no se concretó.

Sobre el final del partido, Joselu se encargó de poner el 2-0 definitivo. Lucas Vázquez dejó la pelota muerta tras un cambio de frente de Toni Kroos, y envió un centro al área para que el delantero de 33 años definiera con una acrobacia espectacular.

Y al término del encuentro, Jude Bellingham fue consultado sobre la agresividad de Licha Martínez y no entró en polémicas. Al contrario, elogio su competitividad. “Realmente no puedo repetir lo que le dije para ser honesto. Al final del partido se me acercó y me deseó todo lo mejor, realmente lo respeto. Entiendo que lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Puedo respetar eso, cuando dos jugadores están tratando de hacer ganar a su equipo. Es un gran competidor y un gran jugador. Simplemente como yo, quiere ganar”, respondió.

RESUMEN: REAL MADRID 2-0 MANCHESTER UNITED

