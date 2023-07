A Alejandro Garnacho le preguntaron a qué jugador le gusta mirar y su respuesta generó revuelo entre los fanáticos de la selección argentina

Los argentinos del Manchester United debieron responder qué jugadores les gusta ver y Alejandro Garnacho sorprendió al elegir a Cristiano Ronaldo en lugar de Lionel Messi, que fue el preferido de Lisando Martínez

Alejandro Garnacho suele mostrarse a flor de piel. No se guarda nada. Esta vez no fue la excepción al responder sobre qué futbolista le gusta mirar. Su elegido causó polémica ya que pese a manifestar su amor por la Argentina y haber elegido jugar para la selección campeona del mundo en Qatar 2022, el nombre que dio no fue Lionel Messi. Si bien siempre confesó su admiración por Cristiano Ronaldo, el tema no dejó de generar debate en las redes sociales.

Se trató de una producción en la que los futbolistas del Manchester United respondieron sobre diversos tópicos como sus grupos musicales y comidas preferidas, en la que Lisandro Martínez eligió el asado al “típico de Argentina”, según dijo el zaguero en el video de GQ Sports.

Otra de las preguntas fue qué futbolistas les gusta mirar. Lisandro, de primera y con una sonrisa dijo “Lionel Messi”. También directo, pero con un tono serio, Garnacho nombró a “Cristiano Ronaldo”, su ídolo y a quien tuvo como compañero. De hecho, heredó su apodo en diminutivo: “Bichito”.

El video fue subido a las redes y la polémica comenzó a arder ya que el resto de los compañeros suelen tener como favorito a Messi, no solo por su calidad inigualable, sino también porque ejerce la capitanía del seleccionado con mucha personalidad.

Otamendi, Lo Celso, Guido Rodríguez, Palacios, Messi y Garnacho luego de uno de los entrenamientos en Beijing en la última gira de la Selección (@Argentina)

Es sabido que el extremo de 19 años nacido en España tiene como principal referente a Cristiano, pero la controversia por su respuesta se dio al no elegir en este caso puntual a Messi, el mejor futbolista del planeta y emblema de la Selección a la que defiende. Desde sus primeras convocatorias en el equipo dirigido por Lionel Scaloni, Garnacho disfrutó de los entrenamientos con Leo y el resto de los compañeros.

También publicó fotos en su cuenta de Instagram sobre la gira asiática en la que debutó en el elenco mayor. Sus posteos fueron desde un “muy feliz”, en una imagen de las primeras prácticas en China antes del encuentro contra Australia, a “nada más lindo que poder vestir esta camiseta” o “y que si esto es un sueño, que jamás me despierten”.

Garnacho nació en España y es hijo de madre argentina. Hizo parte de su formación en el Atlético Madrid y en septiembre de 2020 lo compró el Manchester United, donde comenzó a jugar en sus equipos juveniles. Luego debutó como profesional, se transformó en una de las grandes promesas y ya es parte del plantel que realiza su pretemporada en los Estados Unidos.

Esto se da en medio de la polémica alrededor de la jugadora Yamila Rodríguez, por su predilección por Cristiano Ronaldo a quien tiene tatuado en su pierna izquierda junto a Diego Armando Maradona. La delantera de la selección argentina fue criticada en las redes sociales y luego hizo su descargo con una carta en la que aclaró que “jamás dije que soy anti Messi”. La atacante del Palmeiras recibió el apoyo de sus compañeras en plena disputa del Mundial Femenino que se lleva a cabo en Australia y Nueva Zelanda. El equipo argentino buscará un triunfo ante Sudáfrica este jueves para intentar lograr su objetivo de pasar por primera vez de la primera ronda en una Copa del Mundo.

