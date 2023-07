Lautaro Martínez confirmó que recibió “ofertas enormes” para dejar el Inter y sorprendió al apuntar contra un ex compañero: “Me decepcionó”

Lautaro Martínez se quedará en el Inter

Arabia Saudita apareció en este mercado de pases como uno de los destinos más suculentos para los futbolistas, a causa del poderío económico que ya se quedó con Cristiano Ronaldo y amenaza con cambiar el mapa de este deporte en su totalidad. Uno de sus nuevos compañeros en el Al-Nassr es Marcelo Brozovic, pero el Inter de Milán podría haber sufrido otra dura pérdida de cara a la próxima temporada porque el país asiático pulsó por quedarse con el flamante portador de la capitanía y uno de los mayores emblemas del equipo: Lautaro Martínez.

El Toro firmó su mejor campaña goleadora en el Nerazzurri desde su llegada en 2018, con 28 festejos en 57 compromisos con el último finalista de la UEFA Champions League. Esto llamó la atención de la Saudi Pro League para quedarse con sus servicios, como así lo oficializó el atacante de 25 años en una entrevista para el diario italiano La Gazzetta dello Sport: “Recibí ofertas enormes de clubes saudíes, es verdad. Pero estoy feliz en el Inter y feliz en Milán, no tengo por qué cambiar, mi familia piensa como yo. Soy el capitán y es mi segunda casa. Me siento querido desde el primer día y estoy orgulloso de estar acá”.

La confirmación de su futuro inmediato da cuenta de su actualidad en un plantel que perdió a grandes referentes. A la baja de Brozovic, se sumó la partida de André Onana al Manchester United, Milan Škriniar al París Saint-Germain (PSG), Edin Dzeko al Fenerbahce y el regreso de Romelu Lukaku al Chelsea por la finalización de su préstamo. Todo esto lo dejó como la principal carta en ofensiva del entrenador Simone Inzaghi y como la voz de mando principal en el vestuario que lo erigió como el dueño de la capitanía en esta temporada: “Llevar este brazalete significa asumir más responsabilidad dentro del equipo, dentro del vestuario. Pero siempre lo he hecho incluso antes. Tengo un objetivo: dar una mano a los compañeros que lo necesitan. Quiero estar a la altura de los muchos campeones que han llevado el brazalete en la historia del Inter y hacer que todos estén orgullosos de mí”.

Hoy, separados. Antes, compañeros. El abrazo de Romelu Lukaku con Lautaro Martínez (REUTERS/Claudia Greco)

A continuación, el campeón del mundo con la selección argentina se refirió a uno de los casos más controversiales de la ventana de transferencias. Tras su vuelta a préstamo, Lukaku retornó a Londres y está decidiendo su futuro después de saber que el entrenador Mauricio Pochettino no lo tendría en cuenta de cara al siguiente curso. La entidad de Lombardía se anticipó para quedarse con el Búfalo, pero dio marcha atrás cuando se enteró de que el delantero estudiaba la posibilidad de su arribo a Juventus, de una profunda rivalidad con el campeón de la Serie A en 2021.

Frente a lo que se interpretó como una “traición” puertas adentro, Lautaro ejerció su liderazgo con una fuerte declaración contra su ex compañero: “Me decepcionó, es la verdad. Traté de llamarlo en esos días de caos, nunca me respondió, lo mismo hizo con mis otros compañeros. Estoy decepcionado, pero bueno, es su elección. Le deseo lo mejor”. Días atrás, el medio Sky Sports de Italia informó que el punta de la selección de Bélgica no le había atendido el teléfono ni siquiera a Inzaghi. Luego, el jugador se comunicó con el director deportivo, Piero Ausilio, en un contacto que duró 30 segundos, según confirman los medios europeos: “No te vamos a fichar”. El pasado lo condena a Lukaku, quien declaró que nunca jugaría en otro club del Calcio que no sea Inter.

La negativa dirigencial a ficharlo potenció el rol de Lautaro Martínez tras la salida de históricos como Samir Handanović y Danilo D’Ambrosio. A punto de cumplir 26 años en agosto próximo, viene de ser crucial marcando los dos tantos en la final de la Copa Italia ante Fiorentina, anotó en la goleada 3-0 ante Milan por la Supercopa de Italia y fue el segundo máximo artillero de la Serie A. En este escenario, rechazó una propuesta que, según lo informado por TyC Sports, poseía un contrato de 4 años a cambio de 60 millones de euros por temporada, pero el futbolista no dio luz verde para seguir negociando el cambio de continente.

Luego de colocarse en la tercera ubicación del campeonato doméstico, la institución dejó atrás la dolorosa derrota en el último encuentro de la Liga de Campeones y este jueves iniciará la gira de pretemporada por Japón contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo en el Estadio Yanmar Nagai de Osaka. El 1 de agosto se enfrentará ante PSG en Tokio, mientras que el 9 de agosto se medirá ante RB Salzburgo en Austria.

