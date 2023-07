El gesto de Mbappé con los aficionados del PSG y su sugestiva frase en medio del tenso conflicto con el club

En medio de la polémica por su situación en el equipo, el delantero francés se bajó de su camioneta tras el entrenamiento para estar cerca de sus fanáticos.

Se viven días agitados en el PSG. El futuro de su máxima estrella, Kylian Mbappé, sigue siendo un misterio sin resolver por estas horas y el futbolista de 24 años, quien se está trabajando con el grupo de futbolistas que no viajaron a la gira por Asia del equipo que orienta Luis Enrique, tuvo un particular gesto con un grupo de aficionados que lo espero a la salida del centro de entrenamientos que posee el club en Poissy.

Ante los gritos de los fanáticos que se encontraban detrás del vallado, Mbappé tomó la iniciativa de bajarse de su camioneta y, en compañía del personal de seguridad privada, se dirigió hacia la gente para firmar algunos autógrafos y recibir el apoyo. Cabe recordar que el jugador campeón del mundo en Rusia 2018 tiene contrato vigente con el club de París hasta el 31 de junio de 2024, pero no acordó la extensión hasta 2025, lo que generó el chispazo con los altos directivos de la institución, quienes lo pusieron en venta.

En su breve momentos con los cincuenta seguidores que aguardaron al ídolo, Kiki respondió con sonrisas ante las demandas y se lo vio relajado. Ante la pregunta acerca de cómo se sentía emocionalmente por la oferta millonaria que llegó desde Al-Hilal de Arabia Saudita, el delantero respondió con buen semblante: “Estoy muy muy bien”, dijo según el video que replicó el diario francés Le Parisien. Luego, se subió a su vehículo para marcharse en medio de los pedidos de los hinchas para que se quede en el PSG.

Mientras el primer equipo del París Saint-Germain continúa con su preparación de cara a la nueva temporada, Mbappé fue relegado y entrena con el grupo de jugadores que no serán tenidos en cuenta por Luis Enrique, como Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum y Abdou Diallo. Esta situación fue advertida previamente por el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, quien le dio un ultimátum: renueva su vínculo o acepta ser negociado, sobre una base de 200 millones de euros por su pase.

Nasser Al Khekaifi, presidente del PSG, junto con Kylian Mbappé en la renovación del contrato hasta el 31 de junio de 2024 con opción a una temporada más (REUTERS/Christian Hartmann)

Esta situación ya ha generado algunas reacciones en el plantel campeón de la Ligue 1 y hasta los nuevos refuerzos opinaron. El español Marco Asensio, quien llegó desde el Real Madrid, soltó en la previa al duelo amistoso ante Al-Nassr, que “un club debe estar por encima de cualquiera”. “Siempre hay que tener mucho respeto por el club. Por eso, creo que todos los que estamos aquí (en Japón) tienen ese respeto”, lanzó el atacante. Tras el empate 0-0 con el conjunto saudí, Danilo no quiso entrar en polémicas y agregó sobre la ausencia del goleador: “Es un gran jugador, pero no está aquí. Es una decisión del club, así que no puedo hablar de eso”.

Por otra parte, el ex futbolista y entrenador del PSG, Luis Fernández, dio su mirada sobre el presente de Mbappé. “Está muy afectado, no está bien con esta situación. Lo veo fuera... No lo han llevado a Japón y este desplazamiento para la imagen del club era muy importante. Han tomado esa decisión y es para meterle una presión. Esto es algo que no le ha gustado”, añadió el español, que vistió la camiseta del PSG durante 16 años (entre inferiores y primera división).

