Revelaron el ritual desconocido de Dibu Martínez en el Mundial tras la derrota con Arabia Saudita que sorprendió a sus compañeros

Momo reveló una de las locuras del Dibu Martínez en el Mundial

Se cumplieron poco más de siete meses desde que la selección argentina se consagró en el Mundial de Qatar 2022 y , sin embargo, las anécdotas e intimidades de la delegación continúan saliendo a la luz. En esta ocasión fue el streamer argentino Gerónimo Momo Benavides el que se encargó de revelar una de las locuras del Dibu Martínez.

Te puede interesar: Las dos nuevas fotos compartidas por La Joaqui que confirmarían su romance con Thiago Almada: el detalle en su vestimenta causó furor

El creador de contenidos ofició durante la fase de grupos, y hasta los cuartos de final, como el presentador de la formación del plantel albiceleste y eso lo llevó a compartir algunas intimidades junto al plantel como la que ocurrió después de la inesperada derrota frente a Arabia Saudita en la primera fecha.

“No me olvido más, estaba con los pibes tomando un té y estaba que me moría. Y Guido (Rodríguez) me decía ‘Tranquilo, esto recién arranca’. Y yo digo, estos tipos, que tienen más que perder que yo, están tranquilos. Me llevaba a decir: ‘estos tipos están enfermos, están a otro nivel’”, explicó en el canal de Twitch de la Liga Profesional.

Te puede interesar: Inter de Porto Alegre despidió a su entrenador de cara al cruce ante River por la Libertadores: el argentino que puede reemplazarlo

“El Dibu está enfermo, está loco. Terminó el partido, acariciaba el estadio y le decía ‘Chau estadito, nos vemos en la final’. Me contaban eso, me decían: ‘El Dibu acariciaba y le hablaba al estadio. Lo saludaba con la mano desde el colectivo y le decía ‘Nos vemos en la final’”, recordó.

La selección argentina cayó en el primer partido del Mundial (Reuters)

y yo decía: ‘¿Cómo está tan convencido este tipo?’ Yo estaba en la recontra mierda. Evidentemente, yo creo que ellos (el equipo argentino) nunca dudaron (sobre la coronación en el Mundial)”, reflexionó Momo.

Te puede interesar: Llanto desconsolado, burla y abandono: el gesto antideportivo que provocó indignación en el tenis

Su relato va en sintonía con lo que el propio Lionel Messi demostró ante las cámaras aquella noche. Tras caer por 1-0 en el debut, el capitán albiceleste se paró ante las cámaras y le dijo al pueblo argentino: “A la gente le digo que confíe. Este grupo no les va a dejar tirado y vamos a ir a por los dos partidos. Sabemos que estamos obligados, pero ya hemos jugado partidos de estas características”,

El Estadio Lusail fue el primero y el último en el que se presentó la Selección Argentina. Allí, en el recinto con capacidad para más de 86 mil personas, fue que los dirigidos por Lionel Scaloni tropezaron en el primer partido frente a Arabia, se impusieron a Países Bajos por penales en cuartos de final, a Croacia en la semifinal y a Francia en el último partido del torneo.

Seguir leyendo