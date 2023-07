Un equipo de la MLS presentó a su nuevo refuerzo con una graciosa imitación de la foto de Messi en un supermercado

Cincinnati presentó a su nuevo refuerzo en un supermercado

Mientras que desde el 1 de julio (fecha de la apertura del mercado de transferencias) todo gira en torno a Lionel Messi y su fichaje por el Inter Miami, el resto de las franquicias de la MLS también buscan reforzarse de la mejor manera para encarar el resto de la temporada, entre ellos el líder de la Conferencia Este, Cincinnati.

El puntero de la zona en la que también se encuentra el nuevo club de La Pulga concretó una nueva incorporación y, en medio de lo que fue el arribo del argentino a la liga, utilizó una forma muy particular para presentarlo en sus redes sociales.

“Descubierto”, escribió la cuenta oficial del cuadro de Ohio al anunciar la llegada de Aaron Boupenza, junto a un fotomontaje del futbolista paseando por un supermercado con un carrito. Los usuarios no tardaron en felicitar a los responsables por su creatividad.

El delantero gabonés se unió al equipo que lidera la Conferencia Este, procedente del Al-Shabab de Arabia Saudita. El Cincinnati se ubica en la cima de la tabla con 51 puntos en 23 partidos jugados, mientras que en el fondo de ella aparece el Inter Miami con 18 unidades en 22 duelos disputados hasta el momento.

Los creadores de contenido aprovecharon el boom que significó la llegada de Messi y las múltiples fotos que se viralizaron de él y su familia en un supermercado de la cadena Publix para hacer de las suyas. El astro argentino de 36 años se dejó ver mientras realizaba las compras y las imágenes rápidamente inundaron internet. Leo se mostró sin ningún tipo de atuendo para esconderse de la gente; todo lo contrario, como de costumbre, accedió a sacarse selfies con algunos de sus nuevos vecinos.

De bermudas, remera y ojotas, como si estuviera de vacaciones, se dirigió al comercio. Fiel a su simpleza y sin querer esconderse de la gente, el rosarino fue reconocido. Los gestos del público a su alrededor fueron de sorpresa y luego alegría al ver que el mejor futbolista del mundo accedió a sus peticiones de fotos y autógrafos.

Cabe destacar que los argentinos del Cincinnati, Luciano Acosta (ex Boca Juniors) y Álvaro Barreal (ex Vélez Sarsfield), se medirán a Lionel Messi y compañía el próximo 23 de agosto por las semifinales de la US Open Cup, después de que los de Ohio se impusieron en cuartos al Pittsburgh Riverhounds por 3-1 y Las Garzas al Birmingham Legion por 1-0.

