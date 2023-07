La historia detrás de las escarapelas de diseño único que las jugadoras de la selección argentina llevarán al Mundial de fútbol femenino

Cada jugadora de la Selección recibió su escarapela para llevar al Mundial

Las jugadoras convocadas al Mundial de fútbol femenino ya tienen las escarapelas de diseño personalizado creadas por una emprendedora de Chivilcoy, radicada en Córdoba. Cada una de las jugadoras del seleccionado argentino recibió el obsequio para ser llevado al encuentro mundialista que comienza este mes.

Los prendedores son obra de la artista Sabrina Rosetti, a pedido Claudia Martinez, ministra de la Mujer de Córdoba, para las jugadoras de la Selección. La diseñadora bonaerense se radicó en ‘La Docta’ con su familia, donde vive con su hija y tiene su taller.

El diseño se caracteriza por tener un camafeo al centro y cuenta con tres estrellas que simbolizan los campeonatos masculinos de 1978, 1986 y 2022, sugerencia que vino desde el Ministerio en base a los diseños de la colección original.

El pedido fue realizado por 26 escarapelas, “yo ahí decidí que iban a ser todas diferentes, porque mi marca se caracteriza por hacer diseños únicos, que no se repitan”, cuenta Sabrina. La entrega se hizo el 3 de julio, las jugadoras recibieron las escarapelas en predio de la AFA en Ezeiza. Sin embargo, la idea es que los símbolos patrios acompañen a las jugadoras todo el Mundial. La competencia está pronta a comenzar, el partido inaugural será el 20 de julio en el Estadio Eden Park de Auckland teniendo como protagonistas a la co-anfitriona Nueva Zelanda ante Noruega. Mientras que las argentinas debutan el 24 ante Italia en el mismo escenario.

Sabrina Rosetti, la artista que diseñó las escarapelas para la selección femenina

En diálogo con Infobae, la diseñadora contó: “Les escribí a algunas jugadoras para ver si lo habían recibido. Estefanía Banini y Miriam Mayorga me respondieron diciéndome que les había encantado el diseño, así que estoy sumamente feliz. Nunca pensé que un trabajo mío iba a tener tanta repercusión”.

La colección de escarapelas se llama ‘Mujeres con historia’. “A cada escarapela le puse el nombre de una mujer que hizo historia en nuestro país, ya sea en la parte política, social o cultural. Muchas veces la gente que nos sigue en redes nos va tirando data de personalidades que podríamos sumar”. Esas figuras se ven reflejadas en la tarjeta de presentación del producto. “Muchas personas me compran las escarapelas por el nombre y no por el diseño en sí” comentó. Entre las destacadas están: Mercedes Sosa, Cecilia Grierson, Choly Berreteaga, Mariquita Sánchez, Maria Elena Walsh, entre otras. La colección de su tienda de diseño ‘Carmella Ida’ continúa con “Mujeres brillantes”, representadas en broches, vinchas y prendedores que tiene nombres de mujeres que han sido referentes pero que no son argentinas. “La más pedida es Juana Azurduy”, subrayó.

Cada escarapela tiene un diseño único

-¿Cómo empezaste a diseñar?

-Empecé siendo muy chica, mi mamá tenía su modista y mi abuela hacía ropa y tejía. Entonces siempre que se me ocurría algo pedía que me lo hicieran. Después, de más grande, siendo adolescente, dibujaba la ropa que quería que me hicieran y en el año 2004 empecé a estudiar diseño de modas en el Instituto de Diseño de Córdoba. En el 2006 me recibí y en el año 2007 nació Carmella Ida, mi emprendimiento de accesorios.

-¿Qué implica emprender en Argentina?

-Emprender en Argentina a veces se complica, a veces los costos son demasiados altos y la ganancia no se ve reflejada en el esfuerzo que uno pone. Pero yo tengo una actitud positiva frente a eso porque amo diseñar, pasar horas en el taller.

A partir del 20 de julio, Sabrina Rosetti también estará pendiente del seleccionado argentino que intentará hacer historia en el Mundial 2023.

