Así fue el try con el que los Pumas derrotaron a Australia a segundos del final

Los Pumas vencieron 34-31 a Australia en Sídney por la segunda jornada del Rugby Championship. En un encuentro con resultado cambiante, los Albicelestes obtuvieron el triunfo por un try de Juan Martín González cuando quedaban segundos para el final del match disputado en el estadio CommBank de Parramatta. Luego de lo que fue la abultada derrota contra los All Blacks la semana pasada, los Albicelestes se recuperaron y ahora viajarán a Sudáfrica para medirse con los Springboks por la última fecha.

“Dijimos vamos a buscarla y hacer el try. Estamos preparados y lo hicimos. ¿Cómo fue la jugada? Agarré y apoyé, no hay mucho. Había visto que la apoyé, así que contento”, fue el breve discurso del héroe Juan Martín González en medio de la algarabía por el resonante triunfo.

Santiago Carreras también tomó la palabra en ESPN y analizó el match: “El try (último de Australia) fue un poco injusto porque el partido estaba casi liquidado. Fue un golpe duro, pero faltando tres minutos lo fuimos a buscar. Tuvimos resiliencia. Fue un partido palo y palo, pero el equipo siempre lo buscó, en todo momento. Mostramos una imagen completamente distinta a la del partido pasado”. Ante el griterío de la gente, se le quebró la voz: “Se me pone la piel de gallina. Estamos lejos de casa mucho tiempo y esto es muy lindo. Representarlos como queremos y que ellos nos vean es lo más grande que hay. Esta recompensa es muy linda”.

Muchos argentinos se hicieron presentes en Parramatta y alentaron sin parar a los Pumas (EFE/EPA/DAN HIMBRECHTS)

La historia no había comenzado bien para el conjunto nacional por el try Len Ikitau proseguida por la conversión y un penal de Quade Cooper que puso al dueño de casa 10-0 arriba a los 12 minutos. Sin embargo, en el primer tiempo los Pumas reaccionaron y se fueron al descanso en paridad gracias a un penal de Emiliano Boffelli y el try de Jerónimo De la Fuente (más la conversión de Boffelli).

Ya en el complemento, los dirigidos por el australiano Cheika dieron vuelta el score por el try del capitán Julián Montoya y la posterior conversión de Boffelli. La alegría duró poco porque Nic White apoyó y Cooper no falló al meterla entre los postes para sellar el 17-17 parcial. Boffelli puso otra vez en ventaja a los visitantes con un penal y Mateo Carreras estiró la diferencia con excursión en territorio ajeno. Argentina estaba 27-24 a punto de liquidar el pleito y a metros del in goal australiano, pero un robo y contragolpe de cancha a cancha Mark Nawaqanitawase desvaneció las esperanzas a cinco minutos del final. A segundos del pitazo final, Juan Martín González se puso el traje de héroe y consiguió el try de la victoria frente a una muralla amarilla.

De esta manera la tabla de posiciones del Rugby Championship quedó con Nueva Zelanda 9, Sudáfrica 5, Argentina 4 y Australia 1. La última fecha será el sábado 29 de julio con los Wallabies frente a los All Blacks y los Pumas en su visita a los Springboks en Johannesburgo (desde las 12:05 hora argentina).

EL MUNDIAL DE RUGBY 2023

Argentina integra el Grupo D junto a Inglaterra, Japón, Samoa y Chile. El debut será el 9 de septiembre en el estadio Velodrome de Marsella. En la segunda jornada quedará libre y por eso recién actuará el 22/9 contra Samoa en Saint-Etienne. El 30/9 los Pumas se medirán contra los trasandinos en Nantes y el 8 de octubre cerrarán su participación contra los japoneses en la misma ciudad. Los dos primeros de cada zona se clasificarán a los cuartos de final y también sellará su boleto para el Mundial de 2027 (el tercero quedará eliminado, pero también tendrá su plaza para la siguiente cita mundialista).

EL RESUMEN DE AUSTRALIA 31-34 ARGENTINA

LOS MEJORES RESULTADOS DE LOS PUMAS EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP

2012-> 16-16 vs. Sudáfrica en Mendoza (Argentina)

2014-> 21-17 vs. Australia en Mendoza (Argentina)

2015-> 37-25 vs. Sudáfrica en Durban (Sudáfrica)

2016-> 26-24 vs. Sudáfrica en Salta (Argentina)

2018-> 32-19 vs. Sudáfrica en Mendoza (Argentina)

2018-> 23-19 vs. Australia en Gold Coast (Australia)

2020-> 25-15 vs. Nueva Zelanda en Sídney (Australia)

2020-> 15-15 vs. Australia en Newcastle (Australia)

2020-> 16-16 vs. Australia en Sídney (Australia)

2022-> 48-17 vs. Australia en San Juan (Argentina)

2022-> 25-18 vs. Nueva Zelanda en Christchurch (Nueva Zelanda)

2023-> 34-31 vs. Australia en Sídney (Australia)

