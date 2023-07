8 frases de Fabricio Coloccini: la diferencia a la hora de marcar a Messi y a Cristiano Ronaldo y el papelón que pasó con Ronaldinho

Fabricio Coloccini puso fin a la práctica deportiva el 29 de diciembre de 2021. Lo hizo defendiendo los colores de Aldosivi y dejando atrás una carrera plagada de éxitos, tanto en sus clubes como en la selección argentina donde celebró el Mundial Sub 20 en 2001 y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Disputó apenas un partido oficial en Boca Juniors y dio el gran salto al fútbol europeo con 17 años. El Milan lo compró y aunque lo cedió en varias oportunidades, pudo compartir plantel con “tremendos cracks”, como él mismo lo reconoció en una entrevista con ESPN. También jugó en España (Alavés, Atlético de Madrid, Villarreal y Deportivo La Coruña), Inglaterra (Newcastle) y en San Lorenzo de Almagro.

Sobre su exitosa etapa como futbolista, Colocha recordó a las figuras mundiales que enfrentó y marcó las diferencias de dos de los mejores jugadores de la historia: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En el primer caso, expresó: “Lo tuve que marcar en Barcelona, dificilísimo y eso que él recién arrancaba. Siempre fue Messi, un diferente que con los años iba mejorando”. Puntualmente en el juego de La Pulga, indicó: “Vos lo ves rápido por televisión, va una marcha más, pero en vivo es imposible. Cuando te hace el amague y queres apoyar, ya quedas descolocado. Te hace notar la falencia tuya, que somos grandotes altos y lentos. Nunca vi una cosa igual”.

“A Cristiano lo marqué también, es otro estilo de jugador. Es más la velocidad, el tranco largo, más espacio y arriba te mata... Leo es completo, te agarra en dos baldosas y te hace pasar papelones. Le tiras la pata y te la corre, le tiras de nuevo y la corre para el otro lado... al final lo terminas esperando y no queres estirar nunca la pata”, agregó.

Fabricio Coloccini reconoció que el jugador más difícil de marcar fue el brasileño Ronaldo. “Te apuntaba al pecho. Perdimos un clásico con el Atlético de Madrid 5-1 de local. Hizo lo que quiso, a mí me llevó para todos lados, un baile nos pegó. Grandote y robusto, fuerte, el agarraba la pelota y te encaraba al pecho. No se escapaba a la marca, iba y te encaraba a vos. Vos veías a este toro y decías ¿y ahora? Le pegaba excelente con las dos piernas”.

En tanto, contó una desopilante anécdota con Ronaldinho. “Una vez jugamos Deportivo La Coruña y Barcelona. También nos estaban pegando un baile, perdíamos 3 a 0. Él tiraba el pase y miraba para otro lado. Si lo hace en el 0-0 lo festejas y dcecís qué crack, en el 3-0 lo querés comer. En una acción viene una pelota aérea, que saca el arquero en la línea, y digo ‘esta es la mía’. Voy a buscar la pelota y cuando salto estiro la pierna, a la altura de la costilla lo raspé. Me dice ‘¡estás loco!’. En la pelota siguiente, me dice: ‘Colo, colo, las pelotas que van por arriba andá tranquilo yo no voy, las que van abajo obviamente las disputo. Pero las de arriba andá vos yo no voy a esas pelotas’”.

Y agregó: “Ese partido terminamos 3 a 3. Nos descontrolamos un poquito. Empezamos a dar un poquito, porque lo tenías a Eto’o que volaba y Ronaldinho estaba intratable. Messi si no me equivoco después juega ese partido. Recuerdo en el Camp Nou, Ronaldinho me mete un caño impresionante y mi hijo me lo recuerda todo el tiempo. En esa jugada sigue el contragolpe y lo empiezo a correr, y él medio que se asusta, pero no me da la mano y lo felicité”.

