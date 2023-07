Gabriel Jesus reveló que un episodio con Guardiola motivó su salida del Manchester City: “Me fui llorando a la habitación y pedí irme”

Gabriel Jesus reveló que un episodio con Pep Guardiola lo llevó a irse del Manchester City (REUTERS/Andrew Yates)

Fueron seis temporadas las que Gabriel Jesus estuvo en el Manchester City. Aunque ha cosechado varios títulos, siempre tuvo un papel secundario por detrás de Sergio Kun Agüero y la llegada de Erling Haaland lo llevó a buscarse un nuevo desafío. No obstante, la decisión de irse la tomó mucho antes del desembarco del artillero noruego, puntualmente tras protagonizar un episodio poco agradable con Pep Guardiola.

En una entrevista exclusiva con el podcast ‘Denilson show’, Gabriel Jesus dijo que el punto de inflexión en su carrera como jugador de los Citizens fue en vísperas de un partido de la UEFA Champions League disputado contra el PSG en noviembre de 2021, cuando fue enviado al banco de suplentes.

“Hubo un partido de Champions League ante PSG, en casa, en el que puso a (Oleksandr) Zinchenko como falso nueve. Una cosa loca. El día anterior, ni siquiera lo ubicó en la práctica, me puso a mí como goleador... Zinchenko incluso bromeó conmigo: ‘ese día me sentí mal por tí’”, comentó el delantero brasileño.

Aquella determinación polémica de Pep Guardiola generó una profunda depresión en Jesus, quien sintió tanta tristeza que tuvo que llamar a su madre: “Dos horas antes del partido, hubo una charla de equipo, luego comimos, descansamos 30 minutos y fuimos al partido. Nos dijo cuál iba a ser el equipo... ni siquiera comí. Me fui directo a la habitación, llorando, y llamé a mi mamá para hablar: ‘Me quiero ir. Me voy a casa porque puso a Zinchenko y no a mí’. Me volví loco”.

Gabriel Jesus anotó un gol para la victoria del Manchester City ante el PSG (REUTERS/Craig Brough)

Lo paradójico, es que Gabriel Jesus luego reemplazó a Zinchenko en el segundo tiempo del partido contra el PSG y tuvo una gran actuación: convirtió un gol que le dio el triunfo al City por 2-1 sobre el final del partido. De todas formas, no quedó como un recuerdo feliz en su momoria.

“Ni siquiera calenté. Me sentía mal. Cinco minutos después de que Kylian Mbappe anote el 1-0, (Guardiola) me llamó a mí. Di una asistencia y convertí para que lo demos vuelta 2-1. En el siguiente partido (triunfo 2-1 ante RB Leipzig en Champions League), pensé que iba a jugar y no. Hubo mucho de eso con él y no es fácil. Pero uno evoluciona. Es realmente difícil. Ahí fue cuando decidí que no quería estar más. Decidí irme”, rememoró.

Gabriel Jesus se había sumado al Manchester City en enero de 2017 procedente de Palmeiras y ganó 11 títulos en el club, aportando 95 goles en 236 partidos en todas las competencias. La temporada pasada fue fichado por el Arsenal FC, donde convirtió 11 goles en 26 partidos de la liga inglesa (estuvo lesionado varios meses) y colaboró para la pelea con el título que acabó con el subcampeonato por detrás del City.

