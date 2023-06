La técnica que utilizó Guardiola para motivar a sus jugadores en la final de Champions y que ya había implementado con Gabriel Milito en Barcelona

İlkay Gündoğan habló de los minutos previos a la gran final (AP)

Ilkay Gündogan nunca olvidará el 10 de junio de 2023, fecha en la que se consagró campeón de la Champions League con el Manchester City después de superar al Inter por 1-0 en Estambul. Sin embargo, ahora, el mediocampista dio vuelta la página y comenzará una nueva historia en Barcelona tras hacerse oficial el fichaje.

Te puede interesar: La cláusula por la economía del club y su salario comparado con otras figuras: los secretos del contrato de Gündogan con el Barcelona

Antes de vestirse de azulgrana, el futbolista de 32 años se despidió del club inglés con una carta que publicó en The Players Tribune. En ella habló de Pep Guardiola, el técnico catalán que lo marcó durante su etapa más exitosa dentro del fútbol mundial.

En la extensa y emotiva misiva, el jugador reveló un curioso episodio que vivió en la previa al gran duelo continental, el cual tiene al ex entrenador culé y a Kyle Walker como principales protagonistas. “Una cosa que nunca olvidaré es a Pep apartándome en el vestuario después del calentamiento y diciéndome que reservara algo de tiempo (de su charla) para que Kyle Walker hablara con los chicos”, comenzó.

Te puede interesar: Gundogan, de sufrir depresión y tener un acuerdo cerrado con el Real Madrid a llegar como agente libre al Barça

“Creo que eso dice mucho de nuestro grupo y del sentimiento especial que teníamos, porque Kyle no iba a empezar el partido”, continuó Gündogan. El futbolista inglés, a pesar de entrar en el minuto 82, es uno de los referentes del plantel.

“Solo recuerdo a Kyle diciendo lo mucho que nos quería a todos, y dijo: ‘Éste siempre ha sido mi sueño. Salgan y hagan realidad mi sueño”, sentenció.

Gundogan se rindió ante Pep Guardiola (Reuters)

Ese monólogo del defensor resultó ser muy motivador para el plantel de cara al pitazo inicial de un partido tan importante. Sin embargo, esta no es la primera vez que Guardiola decide poner al que considera el referente del plantel al frente de sus compañeros. El catalán había hecho algo similar el 18 de diciembre del 2009, cuando el FC Barcelona disputó un partido infartante ante Estudiantes de La Plata por la final del Mundial de Clubes.

Te puede interesar: Los fichajes por cero euros del Barça: de Rustu Recber a Gundogan

En aquel entonces, en la previa de ese gran enfrentamiento, Pep le cedió la palabra a Gabriel Milito, que pese a ser un jugador importante para la delegación no disputó ni un minuto de esa final.

“(Pep) Estaba sentado adelante, con una silla vacía al lado, y de golpe dice: ‘Gaby, por favor, pasá. Quiero que les cuentes a tus compañeros qué significa para un equipo argentino un partido como este’. Les conté el valor que le damos los sudamericanos a la final del mundo y les hablé de la historia de Estudiantes”, recordaba Milito en diálogo con El Grafico en 2010.

El periódico catalán Sport se hizo eco de esa charla y afirmó que fue muy buena y bien recibida por sus compañeros, quienes finalmente se quedaron con el título al vencer a los de Sabella por 2-1.

Gundogan fichó por el Barcelona

Otro de los temas que tocó en la carta fue su fichaje por el Barcelona: “Sé que habrá mucha presión, pero amo la presión. Me encanta salir de mi zona de confort. No busco un aterrizaje sencillo, busco un nuevo reto, de eso va este nuevo capítulo. Si me iba, solo había un club en el mundo al que podía ir. Era el Barça o nada”.

Finalmente, el ex Borussia Dortmund se rindió ante Pep: “Todo lo que puedo hacer es darle las gracias. No solo por esta temporada o por todos los trofeos, sino también por traerme aquí (Manchester).

Cabe destacar que muchos especialistas consideran un acierto su transferencia por el conjunto azulgrana ya que llegará conociendo la base del sistema de juego que implementa Xavi, quien supo ser el motor del mediocampo en la época de Guardiola como DT del Barcelona. “Estoy seguro que ayuda que me vaya al club de su niñez. Ojalá tengamos una reunión pronto en una final de la Champions”, sentenció.

Seguir leyendo