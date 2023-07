Furor por la participación del Kun Agüero en el Mundial de Póker: cuánto dinero podría ganar

El Kun Agüero es uno de los participantes de la Serie Mundial de Póker

Sergio Agüero es un amante del fútbol, pero ésta no es su única pasión. Desde su retiro se lo ha visto disfrutando del golf, de los videojuegos y ahora del póker. Así es, el Kun es una de las grandes estrellas que está participando de La Serie Mundial de Póker (WSOP, por sus siglas en inglés) y luego de dos jornadas se mantiene a paso firme en la competencia que reúne a los mejores jugadores de todo el mundo.

Para quienes no sepan, en esta clase de torneos cualquier mayor de 18 años que abone 10 mil dólares puede sumarse a la ronda y si sobrevive a las primeras dos jornadas, que tienen una duración aproximada de 12 horas cada una, avanza a la etapa final que contempla 9 días de competencia.

Cada apostador inicia con un pozo de 120 mil puntos en fichas y si lo agota, queda eliminado (aunque en las primeras jornadas se puede volver a pagar para reingresar). En base a la cantidad de fichas que acumulen, al término de cada día se elabora un ranking con los que más y menos tienen. En este caso, Agüero marcha en la colocación 471 sobre un total de alrededor de 9.500 participantes. Nada mal para el ex futbolista que ahora tiene 237 mil puntos, es decir, casi el doble de lo que tenía al comienzo y muy por encima de la media.

El Kun ha compartido en sus redes sociales algunas imágenes en las que se lo ve jugando mientras toma mate. En sus dos días eligió looks diferentes, uno con camisa blanca y gorra y otro con buzo negro con capucha. En ambos, con la gorra y la capucha, buscó ocultar su rostro, razón por la cual también lució lentes oscuros, algo normal en esta clase de torneos en donde hay tanto en juego. Cabe recordar que en el Póker no sólo se juega con las cartas, sino también con el rostro, porque el engaño es sustancial en el juego para que los adversarios no imaginen nunca las cartas que uno posee.

Los premios de cada año se ajustan a la cantidad de participantes y lo que gasten en reingresos, por lo que aún no se conoce el valor exacto del premio. Lo que sí se deduce, es que como ya hay anotados más de 9.500 jugadores (récord absoluto del certamen) el campeón embolsará no menos de USD 10 millones, además del tradicional brazalete de oro y diamantes.

Entre los participantes hay 27 argentinos y justamente uno de ellos, Julio “Bartolo” Belluscio, se encuentra segundo en el Día 3 de competencia con un total de 825.500 puntos, apenas por debajo del británico Christopher Brammer, que con 879.00 lidera la lista. Aunque, con tantos días de competencia por delante aún es imposible hablar de candidatos.

