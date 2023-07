La tormentosa historia de amor entre Neymar y Bruna Biancardi

Neymar y Bruna Biancardi esperan un hijo (Foto: Instagram)

El 19 de febrero de 2023 fue el último día que Neymar Jr. pisó una cancha de fútbol antes de la operación a la que fue sometido por una lesión en los ligamentos del tobillo derecho y sus mayores esfuerzos deberían localizarse en lograr su recuperación lo antes posible para definir su futuro, pero últimamente su nombre tiene una profunda vinculación con las revistas del corazón y su tormentoso noviazgo con Bruna Biancardi con acusaciones de infidelidades y pedido de disculpas mediante.

La historia de amor inició en 2021, cuando ambos compartieron la Navidad después de haber viajado a Brasil, donde gozaron de algunos días juntos. Previamente, la joven de 29 años había negado los trascendidos sobre un posible romance con Ney, aunque esa versión perdió credibilidad después de haber sido fotografiados en París antes de embarcar hacia Sudamérica. Sin embargo, la felicidad y el bienestar de la pareja demoró un suspiro en resquebrajarse por una información apuntada contra la figura de la Canarinha.

En agosto de 2022, a poco más de seis meses del comienzo de la relación, se oficializó la ruptura. Los rumores los asediaron y los motivos iban referidos a una supuesta traición del jugador, que habría sido descubierta por Biancardi durante unas vacaciones en una mansión de Río de Janeiro, según aseguró el portal digital Extra Online. Los trascendidos finalizaron después del mensaje emitido por la mujer en sus redes sociales: “Yo siempre he estado muy metida en lo mío, pero como están todo el tiempo metiéndome en chismes, prefiero dejar claro por aquí que ya no estoy en una relación desde hace un tiempo”.

“No crean todo lo que aparece por ahí. Le tengo mucho cariño a él y a toda su familia. Por favor, dejen de involucrar mi nombre. Gracias”, manifestó sobre las acusaciones de una tercera en discordia dentro del vínculo amoroso. Durante ese tiempo, la modelo Olivia Kelly llegó a asegurar que mantuvo un diálogo y una videollamada con Ney, mientras que Jessica Turini fue otra influencer vinculada a su entorno y hasta se la llegó a definir como la novia de Neymar durante el Mundial de Qatar. Esta afirmación se alimentó al conocer que habían pasado fin de año juntos.

La foto con la que Bruna Biancardi confirmó su reconciliación con Neymar

Ninguna de esas mujeres terminó por forjar un lazo con el atacante, quien volvió a apostar por el amor con Bruna Biancardi. El 5 de febrero, el día de su natalicio número 31, él lo celebró bajo la compañía de su amada y ella le dedicó un romántico posteo en sus redes sociales para certificar la reconciliación: “¡Que tu nuevo año sea increíble y bendecido! Que tengas muchos motivos para celebrar, amigos a tu lado, logros, muchas metas y salud. ¡Te amooooo! ¡Cuenta conmigo!”.

Dos meses más tarde, el 18 de abril, confirmaron que serían padres a través de un mensaje escrito en las redes sociales de la modelo: “Soñamos con tu vida, planeamos tu llegada y saber que estás aquí para completar nuestro amor hace que nuestros días sean mucho más felices. Llegarás a una hermosa familia, con un hermano, abuelos, tías y tías que ya te quieren mucho! ¡Ven pronto hijo, te esperamos!”. Este será el segundo hijo del delantero, quien ya tiene a Davi Lucca (11 años), fruto de la relación que el futbolista tuvo con Carolina Dantas.

A pesar de tener una personalidad más identificada con el disfrute y la vida nocturna, este nuevo paso hacía parecer el comienzo de una nueva instancia en su unión. Nada de eso sucedió. Es más, recrudeció. Las versiones otra vez hablaban de una posible infidelidad. Biancardi salió a desmentir la noticia de un supuesto acuerdo en el cual permitía la relación del jugador con otras mujeres bajo una serie de requisitos. Horas más tarde, el que habló fue el ex Santos y Barcelona para intentar ponerle fin a la polémica, pero con su posteo pareció aceptar la culpa de otra supuesta falla.

“Hago esto por ti y tu familia, justificando lo injusto. No era necesario, pero te necesito en nuestra vida. Vi lo mucho que estuviste expuesta, cuánto sufriste a través de todo esto y cuánto quieres estar a mi lado. Y yo a tu lado”, contó. Y agregó: “Yo cometí un error. Yo estaba equivocado acerca de ti. Me arriesgo a decir que fallo todos los días, dentro y fuera del campo. Pero mis errores los resuelvo en mi vida personal, en mi casa, en mi intimidad, con mi familia y amigos”.

Las diculpas de Neymar a Bruna Biancardi

“Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento en la obligación de reafirmar esto públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública. No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a funcionar, pero HOY aseguro que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor nos hará más fuertes. SIEMPRE NOSOTROS”, concluyó.

El espiral que envolvió al escándalo tuvo un nuevo ribete de la mano de su cuñada, Bianca Biancardi. Unas jornadas después de ese descargo, los nombres de diferentes mujeres vinculadas al deportista empezaron a surgir a borbotones. Debido a esto, Neymar escribió un filoso comentario en su perfil oficial de Twitter, seguido por más de 62 millones de personas. “¿Alguien más?”, esbozó junto a un emoji de una persona riéndose.

La hermana de Bruna, al ver la reacción risueña del futbolista y los mensajes de apoyo de su entorno, sacó a relucir una carta explosiva en Instagram: “Podría enviarlo por WhatsApp, pero como le gusta bromear en Internet, ¡vamos! Te recomiendo que pares de tratar situaciones graves con risas. Sé que es difícil darse cuenta de la seriedad de la situación cuando no se tiene responsabilidad, compromiso y cuidado con el prójimo. Además de estar rodeado de gente que lo trata como un Dios aplaudiendo sus cagadas”.

“Los comentarios en la foto donde reconoce la traición demuestran eso. Muchos citan a Dios y versículos bíblicos. Los famosos cristianos, que hablan pero no aplican la palabra de Dios en el día a día de sus relaciones”, siguió. Y profundizó: “Está bromeando con la situación en lugar de sentir vergüenza. Estás riéndote en las redes sociales y dejando en mal lugar a mi hermana, una vez más. Crees que los demás te quieren derribar, pero tú te derrumbas solo. Un hombre que se niega a ser hombre, se niega a madurar y asumir su responsabilidad por lo que hace”

Una de las fotos que confirmó el embarazo de Bruna Biancardi

Y reafirmó el apoyo de su familia hacia Bruna: “Ella está en la relación por amor, por querer que su hija tenga una familia unida y un padre presente, por querer que él críe y cuide a su hija que tanto quiso tener. Desgraciadamente, ella está pasando por todo esto en el momento que debería ser el más feliz de su vida. Le han quitado la tranquilidad y los buenos recuerdos que necesitaba tener en este momento. Su decisión y sus elecciones le corresponden solamente a ella. ¡Nosotros estaremos aquí”.

“Me encantaría que nuestra convivencia pudiese ser siempre respetuosa y amigable. Mi familia y yo estamos dispuestos a que así sea. Lo que no toleraremos más es este tipo de publicaciones infantiles, irrespetuosas e inmorales”, concluyó la nutricionista en la defensa de su hermana.

Este fue –por el momento– el último capítulo de una novela que todavía nadie sabe cuál será el final. Bajo este panorama, el astro de la Verdeamarela se refugia en el gimnasio, así lo transmitió en una de sus últimas publicaciones en redes sociales, con el propósito de regresar a su mejor nivel de cara a una temporada en la cual su presencia en el París Saint-Germain (PSG) está en serias dudas y su porvenir está repleto de incertidumbre.

