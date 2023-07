Un nuevo escándalo golpea a Neymar: la feroz carta que publicó su cuñada ante los rumores de infidelidad a su pareja embarazada

Neymar junto a su pareja Bruna Biancardi. La cuñada del astro brasileño lo criticó duramente por sus actos de infidelidad

Neymar volvió a ser noticia, y como viene ocurriendo últimamente, no fue por un tema deportivo favorable. Mientras intenta dejar atrás una dura etapa de lesiones que le impidieron estar en el final de temporada con el PSG, el brasileño tuvo que lidiar con los ultras del conjunto parisino que se presentaron en su casa exigiéndole su salida, al igual que ocurrió con Lionel Messi, a punto de sumarse al Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos. A esto le sumó días atrás una multa millonaria por una construcción en su mansión, que fue seguida en vivo por todos los medios de Brasil.

En materia personal y luego de que anunciara junto a su pareja, Bruna Biancardi, la llegada de su bebé, pocos días después Neymar hizo pública una infidelidad hacia su pareja embarazada y pidió disculpas a través de su cuenta de Instagram. “Bru, ya me he disculpado por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmar esto públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa tiene que ser pública”, fue parte de lo que dijo Ney. Mientras muchos de sus seguidores reconocieron el gesto y lo felicitaron, hubo otros mensajes que no lo sintieron del mismo modo y lo criticaron duramente.

Como el caso de la hermana de Bianca Biancardi, hermana de Bruna, quien publicó una feroz carta contra el astro brasileño. “Podría enviarlo por WhatsApp, pero como le gusta bromear en Internet, ¡vamos!”, comenzó con furia la cuñada de Neymar.

El posteo de Neymar con el que reconoce públicamente que le fue infiel a su pareja embarazada

“Te recomiendo que pares de tratar situaciones graves con risas. Sé que es difícil darse cuenta de la seriedad de la situación cuando no se tiene responsabilidad, compromiso y cuidado con el prójimo. Además de estar rodeado de gente que lo trata como un Dios aplaudiendo sus cagadas”, continuó Bianca, recordando el futbolista había publicado “Mais alguém? 😂” (¿Alguien más?) cuando comenzaron los rumores de infidelidad.

“Los comentarios en la foto donde reconoce la traición demuestran eso. Muchos citan a Dios y versículos bíblicos. Los famosos cristianos, que hablan pero no aplican la palabra de Dios en el día a día de sus relaciones”, agregó sobre los momentos en que Ney suele predicar la palabra de Dios.

“Está bromeando con la situación en lugar de sentir vergüenza. Estás riéndote en las redes sociales y dejando en mal lugar a mi hermana, una vez más. Crees que los demás te quieren derribar, pero tú te derrumbas solo. Un hombre que se niega a ser hombre, se niega a madurar y asumir su responsabilidad por lo que hace”, sentenció.

La durísima carta de Bianca Biancardi, cuñada de Neymar, contra el astro brasileño

“¿De qué sirve pedir perdón a la familia en la fiesta de revelación y continuar actuando como un niño? Para quién cree que mi hermana está en esta relación por interés, dinero y fama, entiendan de una vez por todas: ella no está y no lo necesita”, aseguró en relación a la publicación de Neymar que cuenta con más de 13 millones de likes y unos 200 comentarios debido a que el brasileño limitó los comentarios solo a sus amigos.

En otro fragmento de la carta, Bianca se refiere al supuesto contrato de infidelidad que tendría la pareja, según informó la prensa internacional. “Nunca existió ningún tipo de contrato o acuerdo. Eso es extremadamente ofensivo para quien ha sido muy bien criada, tiene orientación, apoyo, amor, valores y es un ejemplo dentro de casa. Ella es una mujer con mucho éxito, que trabaja desde los 16 años. Como fruto de su trabajo (y no por el dinero de nadie) ella tiene una vida muy cómoda y podrá cuidar a su hija de la mejor manera posible”.

Y reafirma el apoyo de su familia hacia su hermana: “Ella está en la relación por amor, por querer que su hija tenga una familia unida y un padre presente, por querer que él críe y cuide a su hija que tanto quiso tener. Desgraciadamente, ella está pasando por todo esto en el momento que debería ser el más feliz de su vida. Le han quitado la tranquilidad y los buenos recuerdos que necesitaba tener en este momento. Su decisión y sus elecciones le corresponden solamente a ella. ¡Nosotros estaremos aquí”.

“Me encantaría que nuestra convivencia pudiese ser siempre respetuosa y amigable. Mi familia y yo estamos dispuestos a que así sea. Lo que no toleraremos más es este tipo de publicaciones infantiles, irrespetuosas e inmorales”, concluyó Bianca apuntándolo nuevamente al futbolista del PSG.

