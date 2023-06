Escándalo con Neymar: la sugestiva carta que publicó en medio de los rumores de infidelidad a su novia embarazada

La pareja ya había sufrido una crisis en 2022, pero a fin de año se reconcilió (Instagram)

A los 31 años, Neymar vive momentos de incertidumbre en su carrera: el PSG no lo tienen entre sus prioridades y busca nuevos destinos, con el Chelsea, el Barcelona y el fútbol árabe como posibles oferentes. Y en su vida personal también transita días tumultuosos: en las últimas horas publicó una extensa carta en sus redes sociales para disculparse con su novia Bruna Biancardi, que está embarazada, en medio de la ola de rumores de infidelidad.

En el texto, que acompañó de una imagen de la pareja, el delantero parece aceptar la culpa. No sólo arreciaron las versiones de que le fue infiel a Biancardi, de 29 años, sino que además el periodista brasileño Erlan Bastos habló de un supuesto convenio tácito entre ambos mediante el cual Ney puede mantener relaciones con otras mujeres si cumplía ciertos requisitos. ¿Cuáles? Ser discreto para que sus aventuras no trasciendan, usar preservativo y no dar besos en la boca.

La propia modelo e influencer se encargó de desmentirlo con un furioso posteo en su cuenta de Instagram: “¿De dónde sacas esa mierda que estás expandiendo por ahí? ¿Un acuerdo de qué? Muestra las pruebas”.

Pues bien, en medio del revuelo, el punta ex Santos y Barcelona buscó ponerle fin a la polémica, pero con su posteo no hizo más que alimentarla. “Hago esto por ti y tu familia, justificando lo injusto. No era necesario, pero te necesito en nuestra vida. Vi lo mucho que estuviste expuesta, cuánto sufriste a través de todo esto y cuánto quieres estar a mi lado. Y yo a tu lado”, prologó, también en su perfil de Instagram.

“Yo cometí un error. Yo estaba equivocado acerca de ti. Me arriesgo a decir que fallo todos los días, dentro y fuera del campo. Pero mis errores los resuelvo en mi vida personal, en mi casa, en mi intimidad, con mi familia y amigos... Todos esto le llegó a una de las personas más especiales de mi vida. La mujer que soñé que se quedará a mi lado, la madre de mi hijo. Llegó a su familia, que hoy es mi familia. Alcanzó su intimidad en un momento tan especial que es la maternidad”, continuó.

“Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento en la obligación de reafirmar esto públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública”, aceptó poner ante los ojos del mundo el conflicto.

“No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a funcionar, pero HOY aseguro que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor nos hará más fuertes. SIEMPRE NOSOTROS”, concluyó.

Se trata del segundo gran escándalo de la pareja, que comenzó a salir en 2021, en Ibiza. En agosto de 2022, ante rumores de infidelidad, Biancardi anunció la separación, pero a fines del año pasado hubo reconciliación y volvieron a mostrarse en público, hasta que llegó la confirmación de que serán padres.

“Soñamos con tu vida, planeamos tu llegada y saber que estás aquí para completar nuestro amor, hace nuestros días mucho más felices”, rubricó entonces Neymar, que ya es papá de Davi Lucca, de 11 años. ¿Habrá sido duficiente la carta en redes sociales para evitar la caída de la relación? Por lo pronto, convirtió al brasileño en tendencia en Twitter a lo largo de toda la jornada.

