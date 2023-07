Se sortean los octavos de final de la Copa Libertadores 2023: hora, TV y todo lo que hay que saber

Se sortean los octavos de final de la Libertadores

Llegó el día tan esperado para los 16 equipos que lograron la clasificación tras superar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. En la sede que la Conmebol tiene en Luque, Paraguay, se realizará el sorteo de los octavos de final del máximo torneo de clubes en Sudamérica a jugarse en la primera y segunda semana de agosto (partidos de ida y de vuelta).

La lotería, que será de manera virtual en el edificio de la Confederación Sudamericana de Fútbol, comenzará a las 13 (Argentina, Brasil y Uruguay) y tendrá a los mejores conjuntos divididos en dos bombos: en uno estarán los ocho que clasificaron en el primer puesto de sus respectivas zonas, mientras que en el otro tendrán presencia los ocho que acabaron en el segundo puesto.

En el primer copón, Palmeiras fue el que más puntos sumó (15 unidades) y Olimpia de Paraguay lo sigue con 14. Racing Club (3°) y Boca Juniors (4°), de Argentina, los siguen. Los restantes primeros son Athletico Paranaense (5°), subcampeón de la pasada edición, Independiente del Valle (6°), ganador de la última Copa Sudamericana, Inter de Porto Alegre (7°) y Fluminense (8°).

En el segundo bombo hay varios históricos de la competición, pero el que terminó como el mejor segundo fue Bolívar, de Bolivia (9°), mientras que Flamengo, vigente campeón, está en el 10° lugar. Los restantes son: Nacional (11°), Argentinos Juniors (12°), Atlético Mineiro (13°), River Plate (14°), Atlético Nacional (15°) y Deportivo Pereira (16°).

Los 16 participantes de octavos de final en la Libertadores

Para el sorteo, la entidad que dirige los destinos del fútbol sudamericano estableció unas pautas a tener en cuenta. A fin de determinar los rivales de cada llave, se conformarán dos tablas de posiciones en las que los equipo del bolillero 1 tendrán las denominaciones (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H) y el bolillero 2 estará reconocido como (2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H).

De esta manera, los conjuntos del copón 2 jugarán primero de locales y luego serán visitantes en la definición de la serie. Por otra parte, hay que señalar que en esta fase se podrán enfrentar equipos provenientes del mismo país, así como también los que ya se hayan enfrentado entre sí en la fase de grupos de la competición.

Además de esto, y tal cual ocurrió la edición 2022, los goles marcados fuera de casa no servirán como criterio de desempate durante las rondas eliminatorias. Los emparejamientos que terminen empatados después del partido de vuelta jugarán 30 minutos de tiempo extra (divididos en dos de 15 minutos). Si persiste la igualdad todo se definirá en una tanda de penales.

Para las fases siguientes, o sea cuartos de final y semifinales, inclusive, la localía en los partidos estará supeditada a la numeración que cada equipo haya obtenido en el orden de ubicación de la fase de grupos. En cada llave, los equipos con numeración menor definen de local el partido de vuelta.

Tras el sorteo, quedará determinado el cuadro de los octavos de final y cómo será el camino hasta la final del torneo, a jugarse el próximo 4 de noviembre en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro.

El sorteo de la Copa Sudamericana

Las pautas del sorteo de la Copa Sudamericana

Más allá de conocer el camino de la Libertadores 2023 hasta la definición, también se sortearán los octavos de final del otro torneo de reconocimiento sudamericano. En este sentido, el formato del torneo es diferente, ya que hay ocho equipos clasificados a esta instancia y en un cruce mano a mano entre otros 16 conjuntos se definirán a los restantes clasificados a la llave de 8vos.

San Pablo, Newell’s, Fortaleza, Guaraní, Goiás, Defensa y Justicia, LDU Quito y Bragantino se aseguraron su lugar entre los mejores 16. En las próximas dos semanas, durante julio, las series que se disputarán para definir a los clasificación del playoffs de octavos serán: Barcelona de Guayaquil vs Estudiantes de La Plata; Audax Italiano vs Ñublense; Botafogo vs Patronato; América MG vs Colo Colo; Tigre vs Libertad; Universitario vs Corinthians; Emelec vs Sporting Cristal y San Lorenzo vs Independiente Medellín.

Hay que señalar que los equipos que terminaron en la tercera ubicación de la fase de grupos de la Libertadores jugarán el partido de ida como locales en estas series.

Luego de eso, el sorteo determinará cómo quedará el cuadro de los octavos de final de la Sudamericana, en la que equipos de los mismos países se podrán enfrentar entre sí.

La final del torneo será el próximo 28 de octubre y la sede elegida por la Conmebol fue el estadio Centenario, de Montevideo.

