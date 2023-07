La divertida frase con la que el Gallego Insua se refirió al poderío de River Plate a pocos días del cruce ante San Lorenzo

Ruben Darío Insua le dio tranquilidad a su querido San Lorenzo. Volvió al club que lo vio nacer como futbolista a principios de 2022 y en su segunda etapa como entrenador logró encaminar a un plantel que venía de malos resultados. Quizá uno de los tantos matices a favor del Gallego sea su simpleza que le permite ser auténtico para comunicarse y eso sus jugadores lo interpretan de forma clara. También tiene una amena relación con los periodistas y este martes volvió a dejar una perlita.

Este año el Ciclón viene cumpliendo una gran campaña y se ubica tercero en la Liga Profesional, a nueve puntos del líder, River Plate. El equipo Azulgrana tiene la misma cantidad de unidades que Talleres de Córdoba, que lo supera por diferencia de goles a favor. Además, se clasificó a los 16avos de final de la Copa Sudamericana (jugará contra Independiente Medellín) y sigue en carrera en la Copa Argentina en la que enfrentará en la siguiente instancia a Platense.

Pero en la lucha con River Plate, con quien tendrá un encuentro definitorio el próximo sábado en el Estadio Pedro Bidegaín, Insua se tomó con humor el plantel que tiene su colega Martín Demichelis. “Es un gran equipo (River Plate). Hizo una gran diferencia. Antes de comenzar el torneo, cualquiera que conocía el mundo del fútbol sabía que el plantel que había armado”, dijo Insua en su charla con los medios.

“Nosotros estamos tranquilos, pensando en nuestro propio partido y después veremos el fin de semana qué pasa”, indicó sobre su próximo compromiso que será este miércoles ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, desde las 19:30. Buscará un triunfo para seguir en la pelea y a la espera de lo que pase en el Monumental entre River Plate y Colón.

El Gallego y la campera de cuero que suele usar en los partidos (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

Luego el ex volante ofensivo analizó en qué momento River Plate empezó a sacar su ventaja, pese a que el torneo aún no había arrancado. “El otro día me decían River cuando armó el plantel en enero, cuando lo armó en las primeras tres semanas ya tenía siete u ocho puntos de ventaja. Tiene un plantel grandísimo, excelentes jugadores”.

Acto seguido, bromeó al contar una anécdota para describir el poderío del plantel millonario, en el que confundió a Enzo Díaz con Enzo Pérez, pero se entendió su idea ante las risas de los periodistas: “La semana pasada me vino a buscar un amigo para tomar un café y justo puso la radio y la única duda que tenía River era el lateral izquierdo, no sabían si iba a jugar Casco (Milton), Enzo Pérez o Elías Gómez. Entonces le digo, ‘apagá la radio que me deprimo’”.

En 22 fechas disputadas, San Lorenzo cosechó 11 victorias, 8 empates y 3 derrotas. Luego de dos caídas y cuatro empates sumando la Liga y la Sudamericana, se repuso de local con un épico triunfo 4-1 ante Estudiantes de Mérida por el torneo internacional, que le permitió acceder a la siguiente instancia y buscará un lugar en los octavos de final.

En el certamen local siguió entonado y este sábado superó a 1-0 a Rosario Central, también ante su gente. Volvió a sumar tres puntos y por ahora mantiene su ilusión en la Liga Profesional pese a la superioridad de River Plate.

