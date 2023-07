Explosivas frases de un histórico de Boca contra River: “Nos quieren imitar”, “regalan 20 mil entradas” y “recibe ayudín de todos lados”

Las fuertes críticas de Enrique Hrabina a River Plate: "Regalan 20 mil entradas"

Enrique Hrabina es un símbolo de Boca Juniors y como cuando jugaba, cada vez que habla dispara con munición gruesa. El Ruso sabe dónde y cómo apuntar. Esta vez no fue la excepción y dejó un tendal con sus últimas declaraciones contra River Plate, en las que puso en duda el método para llenar el Estadio Monumental, que con sus nuevas reformas llegó a una capacidad de 86 mil espectadores.

Te puede interesar: La tabla de los clubes argentinos que más dinero ganaron en la fase de grupo de las Copas Libertadores y Sudamericana

“Nos quieren imitar, pero igualar jamás. Están regalando entradas hace cinco años. Además, la pasión que tiene el hincha de Boca no la tiene nadie ningún hincha del mundo”, dijo en diálogo con Fútbol 910 en Radio La Red, sobre los huecos que mostró La Bombonera en el último partido de Boca Juniors ante Sarmiento y en comparación con la seguidilla de encuentros a lleno total que tiene River Plate de local.

“River está queriendo igualar en títulos a Boca, cosa que aún no puede. Esta haciendo cosas desesperadamente, y bueno, todavía no nos alcanzó. Deben regalar 20 mil entradas. Hay 20 mil personas que no pagan el abono y les regalan las entradas”, sentenció.

Te puede interesar: La Bombonera, el mejor estadio del mundo para ver fútbol: los escenarios emblemáticos que superó y en qué puesto quedó el Monumental

Para el ex futbolista formado en Atlanta, el Xeneize se perjudicó por el horario de su último partido que cerró la agenda del domingo en la Liga Profesional. “Por el campeonato Boca no está bien y te ponen un domingo a las 21:30. Algo increíble. Y en la Copa Libertadores ya estaba clasificado, River tuvo que sufrir hasta el último minuto y también con ayudín de todos lados”

Quique Hrabina jugó en Boca Juniors entre 1985 y 1991, época de sequía de títulos en el plano local. Se destacó por ser un férreo lateral izquierdo. En el club azul y oro ganó dos torneos internacionales, la Supercopa 1989 y la Recopa Sudamericana 1990.

Las fuertes críticas de Enrique Hrabina a River Plate: "Hay 20 mil que no pagan los abonos"

Por otro lado, si bien el ex defensor de 61 años reconoció que River Plate está jugando mejor que Boca Juniors, planteó sus reparos acusando que el equipo Millonario recibe ayuda arbitral desde hace tiempo y sin nombrarlo se refirió al penal que se sancionó en el último Superclásico y que le permitió a River Plate vencer 1-0 a Boca Juniors en el final del encuentro.

Te puede interesar: Así quedaron los bombos de los octavos de final de la Copa libertadores: cómo será el sorteo

“Juega bien, pero que lo ayudan no hay ninguna duda. Mejor que Boca. River está jugando un buen fútbol, mejor que Boca, pero si después te cobran un penal a los 45 minutos del segundo tiempo que es mancha... Vamos. Los arbitrajes de los Boca-River son una cosa desastrosa”, sostuvo enojado.

“Los jugadores de River se entrenan para tirarse y le siguen cobrando penales, y no le cobran en contra. Hace ocho años que es así y que lo vengo sufriendo. Yo no lo exagero. Y no les cobran los penales en contra, le siguen dando una mano. Me tienen podrido. River juega bien, pero lo ayudan dos, tres, cuatro, cinco veces... ¿Qué lo ayudan? No me cabe la menor duda”, concluyó.

River Plate lidera la Liga Profesional con nueve puntos de ventaja, con chances de asegurarse el primer puesto este fin de semana. Mientras que Boca Juniors es undécimo (a 19 unidades) y por ahora está afuera de las clasificaciones para las copas internacionales.

Seguir leyendo: