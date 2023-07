Nuevo problema para Ricardo Centurión: no será tenido más en cuenta en Barracas Central

Centurión llegó en febrero a Barracas Central (Twitter)

Ricardo Centurión es nuevamente noticia por un hecho extradeportivo. Después de que Barracas Central consiguiera un triunfo histórico ante River Plate este sábado por 2-1, el entrenador Sergio Rondina confirmó que no lo tendrá en cuenta para lo que resta del torneo y que ahora deberá arreglar su situación con la dirigencia.

“Lamentablemente no creo que lo tengamos en cuenta”, declaró en conferencia de prensa el técnico, quien no dio precisiones de algún episodio puntual, pero explicó: “Es un jugador distinto que nos hacía mucha falta. actualmente cuento con soldados comprometidos que se tiran de cabeza”.

El ex Racing y Boca Juniros llegó al Guapo a comienzos de 2023, a préstamo desde Vélez Sarsfield. En total, ha tenido presencias en 10 partidos, pero hace cuatro encuentros que no es convocado. Ante los rumores de algún conflicto, Rondina explicó que será “la dirigencia” la encargada de definir su futuro, pero que por el momento no será tenido en cuenta para el primer equipo.

Centurión fue presentado en febrero de manera oficial en Barracas Central. En aquella conferencia de prensa, acompañado del presidente del club, Matías Tapia, declaró: “Fueron meses duros para mí. Hoy me encuentro en Barracas y estoy 100% mentalizado en lo que voy a hacer mañana. No tengo mucho para pensar en lo que fue mi vida para atrás, le doy para adelante y daré todo para conseguir los objetivos que tenemos”.

En septiembre de 2022, el futbolista de 30 años había dado una entrevista a Radio La Red en donde había contado su difícil situación, cuando en aquel momento había sido separado del plantel de Vélez: “Mi vida es como lo era en la pandemia porque para un futbolista el fútbol lo es todo y cuando no lo tenés es como estar en pandemia”. “Me cansé de la vida. Había agotado todo. Me sentía agobiado. Estuve con ataques de pánico, estuve desparecido varios días. Necesitaba irme de todo. No me soportaba ni a mi mismo, era difícil”, sentenció en aquel entonces.

