Seis frases de Demichelis: por qué apostó por la rotación y su comentario sobre la reacción de Pinola

Este sábado, River Plate no pudo estirar su racha ganadora y sufrió un traspié en su visita a Barracas Central. Fue derrota 2-1 del conjunto de Martín Demichelis que mostró una cara diferente a la que suele mostrar, debido a que presentó una formación alternativa con jugadores que no suelen estar entre los titulares. En conferencia de prensa, el técnico analizó lo sucedido en el Estadio Chiqui Tapia.

En la charla con los cronistas, el entrenador reconoció que su plan no funcionó, pero dejó en claro que en ningún momento se subestimó al rival: “Hay que competir hasta el ultimo partido, lo vengo diciendo hace tiempo, todavía no se gano nada, nos quedan 5 partidos. No es demagogia, lo vengo diciendo hace tiempo”. Y agregó: “Quien piense que subestimamos un partido no nos conoce, y lo digo como entrenador, perdimos contra el ultimo (Arsenal) en nuestro estadio, si algo sabía de ante mano, me lo reafirmó el fútbol argentino como entrenador: yo no subestimo a nadie”.

Te puede interesar: 7 frases de Demichelis tras el pase de River Plate a los octavos de la Copa Libertadores: “Que venga lo que tenga que venir”

Para este duelo, al que llegó como líder con 10 puntos de ventaja, River Plate formó con un equipo alternativo al que suele plantar, sin jugadores como Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco y Lucas Beltrán, entre otros. “De todos los partidos se sacan aprendizajes, la rotación era muy pero muy necesaria, venimos de un desgaste físico y mental, incluso mas grande en lo mental las ultimas semanas. Había chicos que antes del partido con The Strongest ya estaban al límite, con riesgos de lesiones. Con The Strongest, a la hora de analizar el partido, sentimos que habíamos perdido frescura, así que para mi estaba muy clara la rotación”.

Demichelis apostó entonces por una línea de cinco defensores y dos centrodelanteros, como Salomón Rondón y Miguel Borja, pero la estrategia no le funcionó y fue superado por el Guapo: “Es una cancha chica, siempre hay mucho pelotazo, quería con Andrés (Herrera) y Elías (Gómez) bien abiertos cubrir mucho mas rápido los laterales, con tres centrales para los delanteros de ellos. Pero, ellos no jugaron con dos delanteros bien definidos, sino con (Iván) Tapia estaba medio suelto ahí, lo que hizo que por ahí nos sobrase uno de esos tres centrales”.

Te puede interesar: Liga Profesional: Barracas Central dio la sorpresa y derrotó 2-1 al puntero River Plate

“La idea era con Andrés (Herrera) y Elías (Gómez) meter centros, Rondón y Borja tienen un poder ofensivo muy importante en el 1 contra1. La idea era un poco eso, peor no resultó, no vimos mucho de eso. Eso se entrena y después hay un rival y esto es fútbol y a veces no sale”, reconoció.

River Plate jugará el miércoles ante Colón de Santa Fe, con la misión de ganar par acercarse más al título y, luego, deberá medirse ante San Lorenzo y Estudiantes, dos que aún mantienen la ilusión de dar pelea. “Vamos a estar a la altura de la circunstancia, muchísimos jugadores estaban muy pero muy cansados, era imposible que repitan todos si tenemos que jugar el miércoles y el sábado”, sostuvo Demichelis, que remató: “Necesitamos recuperar la frescura”.

Por último, el técnico se refirió a lo ocurrido tras el final del primer tiempo, cuando él y Javier Pinola invadieron el campo para protestarle al árbitro por su actuación: “Reclamamos un juego mucho mas rápido de lo que se dio, en alguna jugada en las líneas laterales y el jugador (de Barracas Central) que estaba siendo atendido se podía haber retirado. Con Javier fuimos a intentar sacar a los chicos, como cuerpo técnico intentamos calmar a los chicos, no enfurecerlos, no sé que discusión hubo ahí, la verdad que no la sé”.

El Millonario, que sigue líder del torneo con 50 puntos cuando restan cinco fechas para el final, jugará el miércoles ante Colón en el Monumental. Luego, el sábado visitará a San Lorenzo.

Seguir leyendo: