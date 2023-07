Agustín Canapino cumplió con otra buena labor en la IndyCar, que corrió en el circuito de Mid-Ohio

Canapino pudo terminar su séptima carrera en la IndyCar (Crédito: Juncos Hollinger Racing)

Agustín Canapino sigue cumpliendo con creces en su debut en la IndyCar y que también es su estreno absoluto en monopostos. Este domingo el arrecifeño culminó 24º en el Mid-Ohio, en la novena fecha de la temporada. El piloto de 33 años pudo terminar una carrera por séptima vez en el año con el Dallara-Chevrolet del equipo Juncos Hollinger Racing.

Mid-Ohio es un circuito mixto, es decir, del tipo tradicional, no óvalo. De escenario de 3.862 metros y angosto, es un trazado que no ofrece varios lugares de sobrepaso y si bien hubo cambios en la punta de la carrera, su trámite no fue atractivo como en otras ocasiones. Tampoco hubo varios incidentes que obligaron a neutralizaciones, salvo excepciones, como en el inicio de la carrera.

Fue un arranque accidentado entre los pilotos suecos, ya que Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing) pasó arriba a Felix Rosenqvist (Arrow McLaren) luego de un toque entre ellos. La carrera fue neutralizada y, tras el reinicio, Agustín, que partió 21º, se mantuvo en esa posición en las primeras vueltas de un total de 80. Luego el arrecifeño fue superado por su compañero de equipo, el inglés Callum Ilott.

Superadas las primeras 20 rondas, Canapino ganó dos posiciones y con las primeras detenciones en los boxes siguió avanzando en el clasificador y llegó a ser 14º. Cumplió con su primera parada en la vuelta 23ª. Cumplido el primer tercio de la carrera Agustín peleó por el puesto 21º con el brasileño Hélio Castrovenes (Meyer Shank Racing).

A falta de 20 vueltas, Canapino marchó en el puesto 23º y con un buen ritmo. En el final el Titán de Arrecifes buscó mantenerse en pista y completar una carrera de la IndyCar por séptima vez en el año. Las única dos que no pudo cruzar la meta fueron en Long Beach, donde llegó a liderar una vuelta, y en las 500 Millas de Indianápolis, en la que pudo ser tercero.

Agustín sigue haciendo kilómetros, sumando experiencia y sobre todo confianza, que le permite seguir en esta escala evolutiva dentro de la principal categoría de autos de Fórmula en Norteamérica y la segunda detrás de la Fórmula 1. Cabe recordar que la paridad de la especialidad radica en que todos los autos son iguales y lo que cambia es la motorización (Chevrolet u Honda). A esto se le suma el poder económico de las escuderías y la del argentino Ricardo Juncos no es una de ellas, por lo que enaltece su labor.

Alex Palou logró su cuarta victoria en la temporada y se afirmó en la cima del campeonato (@AlexPalou)

En la lucha por la carrera, en el comienzo se la disputaron los estadounidenses, Colton Herta (Andretti Autosport), y Graham Rahal (Dreyer & Reinbold Racing). Más tarde fueron el español Alex Palou (Chip Ganassi Racing), el mexicano Pato O’Ward (Arrow McLaren) y el Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) los que pelearon adelante.

El triunfo fue para Palou, que alcanzó su cuarta victoria en la temporada y la tercera consecutiva. Esto le permite alejarse en la punta del campeonato con 377 puntos y le lleva 110 a Dixon. El ibérico de 26 años ganó este año en circuitos mixtos y en callejeros. Aún no pudo hacerlo en óvalos. El podio lo completaron Dixon y el australiano Will Power (Team Penske).

Quedan ocho fechas. En la próxima la categoría cruzará las fronteras y se mudará a Canadá, ya que correrá en las calles de Toronto. El evento será el 16 de julio.

