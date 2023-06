Sebastián Méndez fue presentado como nuevo DT de Vélez tras su polémica salida de Unión: “No fue una decisión racional, sale de las tripas”

El ex entrenador de Unión de Santa Fe explicó los motivos por los cuales decidió renunciar intempestivamente del Tatengue para irse a Vélez

Sebastián Méndez ya se encuentra en funciones en Vélez Sarsfield. Tras dirigir su primera práctica el martes, fue presentado este miércoles en la Villa Olímpica y brindó una conferencia de prensa en la que no esquivó el tema que abrió la polémica entre los clubes por su intempestiva renuncia como director técnico de Unión de Santa Fe.

Te puede interesar: El presidente de Unión dio detalles de la renuncia de Sebastián Méndez para irse a Vélez: “Esperaba que me llame, pero explicar lo inexplicable no es tan fácil”

“Voy a contestar esta pregunta, pero no voy a tocar más el tema”, inició el entrenador de 45 años al ser consultado sobre la forma en la que se marchó del Tatengue, que pelea por la permanencia en la Liga Profesional. “Primero, voy a pedirle disculpas al hincha genuino de Unión y al socio porque sí fue precipitada la decisión que tenía definida para fin de campeonato y no ahora. Sí quiero pedirles disculpas. La decisión de estar acá (en Vélez) no tiene que ver con algo racional sino del corazón. Es lo que te sale de las tripas y después tomás consciencia de lo que hacés. No quiero ni me interesa justificarme con eso”, continuó el Gallego, quien volvió al club en el que debutó como futbolista profesional en 1994 bajo el ala de Carlos Bianchi.

Para reforzar su respuesta, Méndez agregó: “Quizás es la primera vez que me pasa algo así y de actuar de esta forma, intempestiva, pero tiene que ver con Vélez y se tiene que terminar ahí. Es algo que yo siento y que no tiene ver con un pensamiento racional, sino con un sentimiento. Siempre me manejé de una sola manera y esto parece ser una excepción y la realidad es que es Vélez. Esa es la razón. Después de haber vivido tiempos difíciles como cualquier ser humano, en lo familiar, simplemente tenía la necesidad de volver a mi casa y ahí se termina toda la explicación. No lo tomen a mal, pero hablemos de todo lo que viene”, cerró el tema.

Te puede interesar: Sebastián Méndez renunció como entrenador de Unión y asumirá en Vélez: el duro comunicado que abre un conflicto entre los clubes

El entrenador que estuvo al lado de Diego Maradona en Gimnasia y Esgrima La Plata tendrá una dura misión de levantar el rendimiento de Vélez, penúltimo en las posiciones de la Liga Profesional con 18 puntos (13 partidos sin victorias) y con un próximo partido que sabe a “final” contra Arsenal, el colista, el viernes 30 de junio en el estadio José Amalfitani. “Nos encontramos con un buen plantel, obviamente en una situación muy compleja, que entiendo yo que pasa por lo mental, al estar mucho tiempo sin ganar. Hay mucho por hacer y no mucho tiempo y eso atenta contra el trabajo, pero acá no hay excusas, hay que ganar. Este es mi mayor desafío”, explicó.

Sebastián Méndez dio su primera práctica en Vélez Sarsfield. Debutará como DT ante Arsenal (Prensa CAVS)

“Me gustaría decirle a la gente de Vélez que vuelva a creer, porque es lo que necesitamos de todos. Creo que el club tiene que estar más unido que nunca en todo sentido. Es una situación compleja para la institución porque nunca vivió una situación similar. Más allá de lo grande que es Vélez como club social, sabemos que el fútbol es lo más importante y entiendo que tenemos que dar pelea porque esto es tan importante como un título”, indicó sobre el tormentoso presente que atraviesa el equipo, con riesgos de un descenso a la segunda división que no se registra desde 1940.

Te puede interesar: Sigue la crisis en Vélez: Lucas Pratto rescindirá su contrato con el club

En cuanto a la fórmula para que el equipo salga a flote en el torneo, Méndez no anduvo con vueltas y respondió que “la única manera es seguir trabajando y con fuerza de voluntad. Hay que tener ganas de salir de este momento y es una decisión. Creo que hay material para hacerlo y los muchachos saben qué hicieron bien y mal, tuvieron su autocrítica”.

Sebastián Méndez con su cuerpo técnico en su nueva etapa en Vélez Sarsfield (Prensa CAVS)

Seguir leyendo: