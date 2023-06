En Estados Unidos confirman que el Tata Martino será el técnico de Messi en el Inter Miami: cuando lo anunciarían

Será la segunda experiencia del Tata en la MLS (Foto: Twitter Atlanta United)

El Inter Miami se prepara para el desembarco de Lionel Messi en la Major League Soccer. El club estadounidense, presidido por David Beckham, busca darle la mayor cantidad de comodidades a la Pulga para que su única preocupación sea rendir dentro del campo de juego. Por eso, en el momento que confirmó su salida del continente europeo, salió en búsqueda de un director técnico que hable español y conozca cómo se mueve el jugador rosarino puertas adentro. Rápidamente, Gerardo Martino apareció como candidato y será quien asuma la responsabilidad.

Según confirmó el Miami Herald, la presentación del entrenador argentino se dará el próximo miércoles 28 de junio. El Tata, de 60 años, reemplazará al ex futbolista inglés Phil Neville que fue echado el pasado 1 de junio por malos resultados. A la espera de que Martino tome las riendas, Javi Morales se desempeña en el área técnica en un equipo que no logra levantar cabeza: lleva siete derrotas consecutivas, viene de caer 4-1 frente al Philadelphia Union y se ubica en la última posición de la Conferencia del Este.

Medios locales catalogaron la llegada de Gerardo como una “sorpresa” pero dos razones fueron suficientes para convencer a propios y extraños. Para arrancar, dirigió en dos oportunidades a Messi. Primero, en la temporada 2013/14 en el FC Barcelona y luego en la selección argentina de 2014 a 2016. Además, el Tata ya tiene un año de experiencia en la MLS por su paso en el Atlanta United durante 2017 donde levantó el campeonato doméstico y fue elegido como el mejor entrenador de la temporada.

Martino dirigió al Barcelona en la temporada 2013-2014 (Foto: NA)

El portal agregó que en la mesa del dueño Jorge Mas quedaron tres finalistas de directores técnicos y que la alta cúpula señaló sin dudarlo a Martino. Cabe destacar que en los recientes días hubo dos encuentros entre Gerardo y Lionel, ambos en Rosario. Primero en el country donde vive la Pulga durante su estadía en Argentina y luego en el partido despedida de Maximiliano Rodríguez que se celebró en la cancha de Newell’s Old Boys.

“La MLS es mi debilidad. Formé parte de un proyecto extraordinario con el Atlanta United que tenía una dirección clara, mucha comunicación y objetivos similares que se establecieron muy rápidamente y se ejecutaron. Después de trabajar en la MLS, me sentí atraído por ella. Me gusta la liga”, declaró el Tata a The Athletic en una entrevista cuando todavía era seleccionados de México. Y si se trata de regresar a Estados Unidos con Lionel Messi como acompañante, la oferta fue aún más seductora.

