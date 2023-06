Insólito: un fanático viajó casi 2 mil kilómetros para ver a Messi en la MLS, pero un descuido lo dejó en ridículo

El fanático no sabía que el delantero está en la Argentina

Aún no hay dimensión alguna del furor que se ha desatado en los Estados Unidos por Lionel Messi. El mejor jugador del planeta anunció que fichará por Inter Miami y la Major League Soccer (MLS) se ha posicionado de inmediato como uno de los torneos más atractivos para ver. Además, millones de estadounidenses se han volcado hacia el club de la Florida, cuya demanda de tickets se ha disparado de manera inusitada y este fin de semana ocurrió un hecho que plasma la locura que se vive por el Diez.

Durante el partido que enfrentó a Philadelphia Union, subcampeón de la MLS, e Inter Miami, un joven viajó hasta el estado de Pensilvania para ver al ex jugador del Barcelona. “Viajé 1.200 millas para ver a The Goat”, decía la pancarta que sostuvo en sus brazos en una de las gradas. Cabe recordar que Goat (cabra en inglés) es una abreviación de Great Of All Time (el mejor de todos los tiempos) y que 1.200 millas equivales a casi dos mil kilómetros.

El video fue publicado por el propio equipo de Philadelphia que escribió “¡Vuelo seguro de vuelta!” en la publicación en la que se ve el momento exacto en el que este muchacho arroja al suelo el cartel al darse cuenta que su viaje había sido en vano.

Es que, aunque parezca increíble, este fanático no se percató de que Messi ni siquiera está en los Estados Unidos. El ex PSG se encuentra en la Argentina y el sábado estaba puntualmente en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys como invitado del partido homenaje a Maximiliano Rodríguez. En épocas de Internet, en donde cualquier información se consigue en segundos, este fan no se tomó el tiempo de averiguar si La Pulga jugaría ese partido y desperdició su tiempo para convertirse en meme.

Como si eso no fuera suficiente, Inter Miami perdió 4-1 y se mantiene último en la tabla de posiciones del Grupo A de la MLS. Así que este joven tampoco pudo ver ganar al equipo que tendrá en la segunda mitad del año al delantero argentino entre sus filas.

Hay que recordar que se espera que el estreno oficial del rosarino de 36 años con su nuevo equipo sea el 21 de julio, fecha del partido inaugural de la Leagues Cup contra Cruz Azul de México. “Creo que siempre habrá un antes y un después de Messi cuando hablamos sobre el deporte en los Estados Unidos”, expresó Mas, accionista mayoritario de la franquicia en una conferencia de prensa. “Tengo la creencia muy, muy fuerte de que podemos crear en América del Norte y los Estados Unidos, si no la mejor liga, una de las dos mejores ligas del mundo. No puedo dejar de enfatizar la magnitud de este anuncio”, agregó.

