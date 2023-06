Un dirigente de un club de Primera fue visto en la despedida de Riquelme flameando una bandera de Boca y pidieron su expulsión: el descargo

El descargo de Miguel Abbondándolo luego del pedido de admisión de un socio de Atlético Tucumán

Una fuerte polémica se generó en Atlético Tucumán luego de que un dirigente fuera captado en La Bombonera, en el marco de la despedida de Juan Román Riquelme. Se trata del vocal y ex vicepresidente del club, Miguel Abbondándolo, que apareció sonriendo y mirando hacia la cámara de televisión mientras flameaba una bandera de Boca Juniors. Un socio de la entidad del norte argentino pidió que le apliquen derecho de admisión, ya que el evento homenaje al ex enganche comenzó a las 18 y a las 21.30 el Decano, que es uno de los últimos de la tabla de la Liga Profesional, jugó contra Sarmiento en Junín y perdió 4-1.

Te puede interesar: Rosario Central empató 1-1 ante a Colón en la continuidad de la fecha 21 de la Liga Profesional

“Yo no iba a ir a Junín porque justo estaba sin vehículo y no tenía forma de ir. El partido de la despedida fue antes de que jugara Atlético. Me fui promediando el segundo tiempo y llegué para ver todo el partido”, dijo Abbondándolo en el medio local LV12.

“Mi familia está radicada en Buenos Aires porque tengo un chiquito que es autista severo y mi señora ha tenido muchos problemas de salud también y entonces el día a día es complicado. Tengo dos hijas más chicas, una tiene 7 años y me había pedido verlo a Messi y quizás está era la única oportunidad que tenía para poder llevarla, porque después para las Eliminatorias es más difícil. Pude conseguir las ubicaciones y fuimos”, esgrimió.

Te puede interesar: Del “equipo desconcertado” a los goles “raros y evitables” que sufrió Boca: 4 frases de Jorge Almirón tras la goleada de Godoy Cruz

“Le pido disculpas a todos los hinchas que se sintieron molestos, lo hice sin ninguna intención. Simplemente era si podía sacarle una sonrisa a mi hija y pasar un buen momento, bienvenido sea, y eso fue lo que pasó. Yo no soy hincha de Boca”, reconoció.

En tanto que Luis Roberto Pons, socio del conjunto tucumano, pidió formalmente a la CD su destitución. “Que en virtud de los hechos protagonizados, el día 25/06/2023 en la cancha de Boca Juniors en el partido despedida de Juan Román Riquelme, por el Socio y miembro de la H.C.D. Vocal Titular 2° Miguel Abbondándolo, el cual fue tomado por las cámaras de televisión de la transmisión del evento ‘flameando’ una bandera azul y oro en las tribunas tal cual lo haría un hincha de esa institución deportiva, siendo además que en horario paralelo al evento, nuestro primer equipo disputaría un partido de vital importancia por el campeonato contra Sarmiento de Junín”.

Te puede interesar: El inédito equipo de Boca que paró Almirón para visitar a Godoy Cruz: la insólita lesión de Equi Fernández que lo marginó del partido

Pons hizo hincapié en su presentación en el inciso D del artículo 21 del estatuto del club que pauta los motivos de expulsión de la institución: “Dejar de reunir los requisitos elementales de honorabilidad”, “cometer faltas o actos graves que hagan justificables la adopción a tal medida”, y “sorprender la buena fe de la Comisión Directiva, haciendo indebido uso de los derechos acordados por este estatuto”.

Ante esa requisitoria, el dirigente respondió que “si tengo que renunciar no tengo problemas, lo que menos quiero es perjudicar a la directiva y a Mario Leito que es mi amigo personal. En este caso no crea que sea algo malo, se agravó porque después el resultado del partido terminó siendo muy duro. Fue algo inocente para llevarlas a mis hijas”.

Sobre por qué flameó la bandera del Xeneize, explicó que “repartieron unas banderas que son un poco pesadas para que ella (su hija) la pudiera flamear, entonces como todos los otros chicos las flameaban me pidió a mí que la ayudara”, dijo el directivo en diálogo con La Gaceta.

“Estoy muy comprometido con el plantel, cuando estoy en Tucumán voy todos los días a los entrenamientos. De 21 partidos a solo dos no fui, a todos los otros 19 fui. Y sobre todo cuando las cosas no están bien. Siempre estoy ahí, al lado del cuerpo técnico y de los jugadores”, subrayó. Además, reveló que no es hincha de Atlético, sino de “Nueva Chicago porque viví varios años en Villa Madero, que es una localidad que está a unas 20 cuadras de la cancha”.

En tanto que hinchas y otros socios de Atlético Tucumán utilizaron las redes sociales y llamaron a un banderazo para pedir pidieron la renuncia de Abbondándolo, según informa el sitio El Tucumano.

Habrá que ver cuál será la decisión que adopte la Comisión Directiva con Abbondándolo, que se dio en el marco de una delicada situación deportiva en la que es 24° en la nómina de la Liga Profesional en la que luego de 21 fechas ganó 4 partidos, empató 9 y perdió 8. Además, se ubica 22° en la tabla de los promedios.

Seguir leyendo: