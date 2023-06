El descargo de la periodista Sofi Martínez tras su cruce con Coco Basile que marcó el momento más incómodo en la despedida de Riquelme

La periodista ingresó a la sala y Juan Pablo Sorín se estaba cambiando

A pesar de su mirada tierna, su sonrisa provocadora y su actitud positiva, la periodista Sofía Martínez protagonizó el momento más incómodo durante la histórica jornada que vivió Juan Román Riquelme, en su despedida en La Bombonera. El hecho ocurrió en la previa del encuentro que animaron las glorias de Boca frente a las figuras del presente y del pasado del seleccionado argentino.

Te puede interesar: Boca Juniors informó cómo se venderán las entradas para el partido despedida de Riquelme

Es que la cronista de la TV Pública accedió al vestuario visitante, donde se estaban preparando los jugadores del representativo albiceleste y el Coco Basile se sorprendió con su presencia. “Querida, no podés estar acá. Fijate... mejor no mires que te vas a asustar. Después hablamos. No podés entrar así a un vestuario de hombres”, le dijo el entrenador con su mano derecha apuntando hacia la salida.

Un episodio llamativo en medio de una tarde de fiesta. Por lo tanto, al día siguiente en su programa de FM Urbana, la periodista explicó lo sucedido en diálogo con Andy Kusnetzoff. “Lo que pasa en los partidos despedida, que no son partidos oficiales sino que tienen otro color, es que te dan la posibilidad de ver cómo los jugadores se saludan entre ellos, que no se ven hace un montón de tiempo”, comenzó con su descargo.

Te puede interesar: El golpe de timón que daría Boca por el sponsor de su camiseta: ¿se estrena en la despedida de Riquelme?

“Lo lindo de estos encuentros, y que siempre se hace, es estar en los vestuarios en la previa: cuando ven qué camiseta ponerse, cuando se saludan, cuando se ponen los botines”, siguió la notera. Y remarcó que su intervención a la zona de camarines había sido pautada por la producción: “Es por una cuestión de derechos, en la despedida de Maxi también pasó. Estuvimos en el vestuario, hablamos con Batistuta, entre otros, con todos los jugadores que estaban ahí. Es parte de lo que se hace en la transmisión de un partido despedida”.

El descargo de Sofía Martínez luego de protagonizar el momento más incómodo en la despedida de Riquelme

En sus argumentos, Sofi Martínez remarcó que estuvo atenta a que ningún protagonista se estuviera cambiando para no violar la intimidad de los jugadores. “Me vinieron a buscar y me dijeron: Ya está para entrar al de la Selección, porque obviamente se estaban cambiando. Nos vinieron a buscar, la seguridad me dijo que todo estaba ok. Y cuando me dieron aire arranqué un poquito antes en el hall. Cuando voy a entrar, salta el Coco Basile, que estaba sentado en uno de los asientos, y me dijo que no podía estar ahí’”, explicó. Y concluyó: “Efectivamente él no sabía que iba a entrar. Y también es cierto que su concepción es de otros días y es para respetar. Él siente que una mujer no puede entrar a un vestuario de hombres. Creo que más allá de las formas, él tuvo una buena intención conmigo. Después hablamos y quedó todo perfecto, todo bien”.

Te puede interesar: Lionel Scaloni confirmó su presencia en la despedida de Riquelme con un video

A pesar del reto del ex entrenador de la Selección, Sofía Martínez pudo realizar su tarea y entrevistó a Diego Placente y a Pablo Aimar, pero cuando llegó el momento de abordar a Lionel Messi y a Ángel Di María, los últimos campeones del mundo actuaron con velocidad y se fueron antes de que llegara la periodista con sus preguntas de color. Una situación llamativa en la que algunos interpretaron cierta incomodidad por parte de los futbolistas.

SEGUIR LEYENDO