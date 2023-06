“Querida, no podés entrar acá”: el incómodo momento en el que Coco Basile le pidió a Sofía Martínez que saliera del vestuario

La periodista ingresó a la sala y Juan Pablo Sorín se estaba cambiando

La despedida de Juan Román Riquelme reunió en la Bombonera una gran cantidad de estrellas y los dividió entre Boca Juniors y selección argentina. El conjunto que representa a la Albiceleste se estaba cambiando en los vestuarios del estadio cuando la periodista Sofía Martínez de la TV Pública arribó a la puerta del lugar con la cámara detrás. Logró entrar a la sala donde estaban los protagonistas y generó el inesperado enojo de Alfio Basile, que se paró a enfrentarla.

Martínez dio pocos pasos en la habitación y Juan Pablo Sorín se encontraba sin remera, acomodándose las medias. “Perdonen el atrevimiento, por favor avísenme si hay alguno que se esté cambiando”, exclamó en voz alta la periodista y el Coco saltó de su asiento para “retarla”. “Querida, no podés estar acá. Fijate... mejor no mires que te vas a asustar. Después, después hablamos. No podés entrar así a un vestuario de hombres”, contestó el histórico entrenador con su mano derecha apuntando a la puerta del vestuario.

Sofía no se fue del lugar y explicó que tuvo una autorización para entrar. “Eso desde ya, si hay alguno cambiándose... A mí me avisaron que no había nadie cambiándose. Si están cambiándose nos vamos”, respondió y procedió a mirar la totalidad de la sala para corroborar si había alguien todavía desvestido. “No se está cambiando nadie Coco, me la estás re haciendo me parece. Es que no hay ninguno cambiándose, me está mintiendo”, volvió a gritar la periodista en vivo antes de encarar a Diego Placente para charlar con él. Toda la escena, ante la mirada atónita de Lionel Messi, que siguió la situación entre sorprendido y divertido. “Quedó todo perfecto, yo te estaba cuidando a vos”, le dijo Basile a Martínez ya en campo de juego, haciendo las paces.

La respuesta de Aimar cuando le consultaron si iba a utilizar las ojotas de Boca

A continuación abordó a Pablo Aimar y le consultó si iba a utilizar las ojotas de Boca que la organización le entregó a cada uno de los invitados al partido despedida. “No, no. Están ahí, están ahí. Hoy me ducho con botines”, declaró con una sonrisa y un gesto con los pies alejándose de la indumentaria con los colores azul y amarillo. Vale recordar que el Payasito está muy ligado con River Plate pero siempre mantuvo una gran amistad con Juan Román Riquelme.

En el momento que Sofía Martínez charló con Aimar, la transmisión enfocó Messi y Di María y en poco segundos desaparecieron. La Pulga estaba descalzo y, aunque no tenía los pies dentro de las ojotas de Boca Juniors, los fanáticos del Xeneize enloquecieron al ver la posibilidad de que las estuviera utilizando.

