La increíble leyenda de las fotos de la Mano de Dios de Maradona ante Inglaterra que Diego nunca llegó a ver

La foto inédita del gol de Diego Maradona a los ingleses que salió a la luz 36 años después de la hazaña en el estadio Azteca (@Diego10Querido)

22 de junio de 1986. Cuartos de final del Mundial de México en el estadio Azteca. La selección argentina de Carlos Bilardo frente a la Inglaterra de Bobby Robson. Un duelo con sabor a clásico que marcaría un antes y un después en la historia del fútbol. Aquella tarde, Diego Maradona se convertiría en el héroe de la Albiceleste con dos goles inolvidables que sirvieron para el triunfo por 2 a 1. La Mano de Dios y el Gol del Siglo, dos obras de arte que se inmortalizaron y se han visto desde todos los ángulos. Incluso, hace un año se develaron imágenes inéditas capturadas por un fotógrafo irlandés que tenía guardadas en su ático y nunca llegó a publicar.

Treinta y seis años después salieron a la luz las fotos que tomó Joe O’Connell, un fanático nacido en Irlanda que viajó a América y aprovechó para capturar imágenes desde la tribuna con su cámara. De las cuatro postales que se hicieron virales en Inglaterra, dos de ellas tienen que ver con el gol que abrió el marcador en el encuentro a los 51 minutos, cuando Maradona le ganó en el salto a Peter Shilton para convertir utilizando su puño.

“Estábamos de vacaciones en Florida, Estados Unidos, con algunos familiares que vivían allí. Teníamos la opción de ir a ver al boxeador Barry McGuigan en Las Vegas o ir a ver algunos partidos de la Copa del Mundo en México. Soy un fanático del fútbol, así que era demasiado tentador para dejarlo pasar. Un contacto en la Embajada Británica pudo ayudar a conseguir entradas para dos encuentros: Inglaterra vs. Argentina y Bélgica vs. Argentina”, contó O’Connell en una entrevista con el sitio Betting America.

El fotógrafo que retrató la Mano de Dios amplió sobre sus sensaciones del momento en que sacó su cámara en la tribuna y disparó. “En ese momento, no tenía ni idea de que acababa de marcar un gol tan importante debido a la barrera del idioma que me rodeaba. Sabía que Maradona había anotado de alguna manera, pero no el contexto de cómo la pelota entró en el arco inglés. Fue mucho por la noche, después de ver la cobertura de los medios y las repeticiones del gol en sí, que me pregunté si podría haber captado ese momento controvertido de la historia del fútbol. Unos días más tarde, después de revelar el rollo, me di cuenta de que había estado tan cerca de proporcionar una prueba definitiva de que su mano había dirigido el balón hacia el arco”, confesó.

Diego Maradona le gana en el salto a Peter Shilton antes de convertir el primer gol de Argentina ante Inglaterra en México 1986 (@Diego10Querido)

El aficionado reconoció que tuvo mucha fortuna de estar en el lugar justo en el momento indicado. “Fue de pura suerte. En primer lugar, esa foto podría no haber sido sacada nunca. Solo le había pedido prestada una cámara de 35 mm a un amigo antes de irme de Sligo (Irlanda), para tomar algunas fotos de las vacaciones... ¡No hace falta decir que esto fue décadas antes de los días de los teléfonos inteligentes con cámaras! De hecho, no tenía idea de cómo usar la cámara correctamente y tuve que ir a una tienda en Florida para que me mostraran qué rollo se necesitaba y cómo usar las funciones de la cámara. En segundo lugar, estaba viendo el partido y sacaba fotos esporádicamente. No había anticipado que podría suceder en ese momento, ya que asumí que Shilton podría superar en salto al maestro argentino. Fue solo después de escuchar el estallido del estadio que me di cuenta de que Argentina había marcado de alguna manera”, admitió en el reportaje.

Pero aquella cámara prestada a O’Connell no solo registró la mítica Mano de Dios, sino que también quedaron los festejos de los jugadores argentinos tras la victoria enfocados especialmente en Maradona, a quien se lo ve en la imagen en el centro del campo de juego, rodeado de reporteros gráficos con los puños en el alto observando hacia la platea y detrás suyo asoma Oscar Ruggeri elevando sus brazos.

Diego Maradona festeja el triunfo de Argentina ante Inglaterra. Detrás suyo asoma Oscar Ruggeri (@Diego10Querido)

Además del póker de fotografías con Maradona como protagonista, se sumó una quinta imagen que recuerda la espectacular salvada del Vasco Olarticoechea que fue titulado tiempo después como el Nucazo de Dios. El futbolista se tiró en palomita para impedir lo que era el segundo tanto para el conjunto inglés, el de la igualdad parcial, lo que hubiera modificado el resultado final al menos en los minutos decisivos del cruce de cuartos de final.

La espectacular salvada del Vasco Olarticoechea ante Inglaterra que impidió el empate en el Estadio Azteca (@Diego10Querido)

