El polémico gesto de una estrella de Japón tras el partido con la selección de Perú: intercambió una camiseta y luego la desechó

Kubo se disculpó por tirar la camiseta de Peru al piso

La selección de Japón se impuso a la de Perú en el último partido de la ventana de fechas FIFA de junio por 4-1 en el Estadio Panasonic Suita y, a pesar de la cantidad de goles y jugadas que dejó el partido, lo que más destacó del mismo fue un gesto que tuvo el nipón Takefusa Kubo con la camiseta de un rival.

Te puede interesar: Takefusa Kubo intercambió camiseta con Alexander Callens y tuvo deplorable reacción tras el Perú vs Japón

En las imágenes, que trascendieron el mundo a través de las redes sociales ni bien terminó el encuentro, se pudo ver el momento en el que el ex jugador del Real Madrid intercambiaba su camiseta con la de Alexander Callens cerca del centro del campo. Luego, el joven de 22 años emprendió su camino hacia el banco con la remera en el hombro hasta que se cruzó con parte del cuerpo técnico.

Allí, Kubo pareció pedir otra camiseta que le alcanzaron rápidamente para que pueda ponérsela. Ya con ella puesta y la de su rival en la mano, salió de la cancha y antes de sentarse en el banquillo dejó caer la remera Blanquirroja sin siquiera mirarla. Finalmente, una vez que se sentó, comenzó a revisar su tobillo.

Te puede interesar: Takefusa Kubo se refirió al polémico incidente con camiseta de Perú que recibió de Alexander Callens en duelo con Japón

Las críticas hacia el joven futbolista de la Real Sociedad no tardaron en aparecer en las redes sociales. “Honestamente su actitud lo único que provoca es enemistad, esa camiseta representa una Nación, no al equipo de un barrio”, publicó un usuario, mientras que otro ironizó: “Si no conoces la cultura japonesa no critiques. ellos dejan sus pertenencias en la calle y nadie lo toca”. “Respeta a Perú”, fue el mensaje que más se repitió.

Al ver la repercusión que causó su accionar en el estadio, el mediocampista japonés decidió escribir un mensaje para pedir disculpas que posteó en su cuenta de Instagram.

Te puede interesar: Mitos y verdades del 6-0 de Argentina a Perú en el Mundial de 1978, el partido de la eterna sospecha

“No era mi intención dejar la camiseta allí. Estaba pendiente de mi lesión en el tobillo y se me olvidó por completo que la llevaba en la mano. Perdón a la gente de Perú que se sintió mal por eso, no era mi intención pero se me descuidó ese detalle”, puso en una de sus stories.

Cabe remarcar que ambos protagonistas de la escena se conocen de haberse cruzado en la liga española. Mientras que Kubo defiende los colores de la Real Sociedad, Callens hace lo propio con los del Girona, club al que llegó la temporada pasada y con el que alcanzó el décimo puesto en esta última edición.

Seguir leyendo