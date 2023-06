El curioso aviso de Gareth Bale a Lionel Messi por su llegada a la MLS: “No hay consecuencias si pierdes”

Gareth Bale estuvo seis meses en Los Ángeles Galaxy (Getty Images)

Cada vez falta menos para que Lionel Messi aterrice en los Estados Unidos y firme su contrato con Inter Miami. Desde el anuncio del fichaje que fue realizado por el propio futbolista argentino, el equipo de la MLS se ha vuelto una sensación mundial y las expectativas por ver al ex Barcelona en La Florida crecen con el correr de las horas. En este contexto, quien se refirió al tema fue Gareth Bale.

El gales, que se retiró a comienzos de año, disfrutó de una breve estancia en la liga cuando defendió los colores de Los Ángeles Galaxy en 2022 y al ser consultado por la llegada de Messi, no dudó en enviarle un mensaje sobre lo que él aprendió del torneo norteamericano. “Es mucho más tranquila. Si pierdes en el Real Madrid, te crucifican, te vas a casa y no eres feliz. En cambio en la MLS, aceptan más una derrota. No hay consecuencias si pierdes y no puedes ser relegado”, declaró en diálogo con BT Sport, y agregó: “Se celebran todas las victorias como si hubieran ganado el campeonato”.

“Hay cosas como los viajes largos, la humedad... pero creo que Messi disfrutará esta etapa allí. Y es genial para la MLS y para EE UU, y con el Mundial próximo, creo que el fútbol crecerá mucho más”, analizó el ex jugador del real Madrid que a sus 33 años decidió ponerle punto final a su carrera.

Con respecto a quiénes tomarán la posta que dejaron Messi y Cristiano Ronaldo en Europa, se anticipó: “Creo que Mbappé apunta a la próxima gran superestrella, también Haaland... Ocurre en todos los deportes, tras una transición, llegan otros que ocupan su lugar”.

Esta semana, uno de los máximos accionistas de Inter Miami, Jorge Mas, brindó información sobre la inminente presentación y fichaje de Lionel Messi por la franquicia de la MLS. En los calendarios de los fanáticos se fijó una fecha por el probable debut del argentino con el cuadro rosa: la jornada será el viernes 21 de julio en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale y el rival será Cruz Azul de México por la primera fecha del Grupo Sur 3 de la Copa de Ligas 2023.

Mientras posiblemente Lionel Messi participe del partido despedida de Maxi Rodríguez en Rosario, Inter Miami visitará este sábado a Philadelphia Union (4°) en la que será su decimoctava participación en la Conferencia Este de una MLS que lo ve en el último lugar de la tabla de posiciones producto de 5 triunfos y 12 derrotas (no empató). El conjunto de Florida tendrá que levantar cabeza cuanto antes para aspirar, al menos, al noveno lugar que brinda la clasificación a los 16avos de final de los playoffs por el título. Antes de la Copa de Ligas, las Garzas se medirán con Austin FC (12° en la Conferencia Oeste), Columbus Crew (5°), DC United (8°) y St. Louis City (uno de los líderes de la Oeste).

