8 frases de Paredes: su vuelta a Boca, las críticas a Messi en PSG y la particular advertencia a Scaloni para la despedida de Riquelme

El jugador campeón del mundo estará presente en la Bombonera para el partido despedida de Juan Román Riquelme

Leandro Paredes será uno de los invitados estrella del encuentro despedida de Juan Román Riquelme el domingo próximo en la Bombonera. El volante regresó al país después de haber afrontado la gira de amistosos por Asia con sendas victorias de la selección argentina ante Australia e Indonesia, este último con participación directa en el marcador del volante que debe regresar al París Saint-Germain (PSG) a partir de la próxima temporada ya sin la compañía del As, Lionel Messi.

El mediocampista de 28 años ya está en la Argentina luego de una exigente temporada en el Calcio con la camiseta de la Juventus sumado a la posterior consagración con la Albiceleste en el Mundial de Qatar. Y en la previa a participar de las despedidas de Maxi Rodríguez en Rosario y de Riquelme en La Boca, concedió una entrevista para TyC Sports en la que se refirió a distintos temas, como su potencial vuelta a Boca Juniors en algún momento de su carrera. “Todavía soy joven, tengo 28 años y quiero seguir en Europa. Tal vez más adelante”, manifestó el jugador surgido en las inferiores del último campeón del fútbol argentino.

Paredes redondeó una irregular temporada en la Vecchia Signora después de no haber tenido los minutos deseados con un magro total de un gol y dos asistencias en 1608 minutos distribuidos en 39 partidos dentro de un equipo que solo obtuvo la clasificación a la UEFA Conference League. Su cesión contemplaba una opción de compra, pero la escuadra de Turín no la ejercerá y deberá regresar al PSG, donde tiene contrato hasta 2024. Bajo este escenario, manifestó que aún no está “definido” su futuro: “Tengo que volver a París. Quiero disfrutar las vacaciones, descansar y disfrutar de mi familia y amigos”.

“Era feliz en París, pero necesitaba jugar porque se venía el Mundial”, contó sobre las razones que motivaron su partida y, en medio de los rumores que acercan a Luis Enrique al banquillo del ganador de la Ligue 1, destacó la posible llegada del técnico: “Si llega al club me encantaría quedarme. Es un entrenador de mucha jerarquía tiene nombre y sería muy importante. Hablan todos muy bien de él. (Fernando) Gago y (Daniele) De Rossi me hablaron bien, le va a hacer muy bien al club. Nos va a hacer muy bien en general, al club y nosotros”.

Además, fue consultado por la salida de Messi en la institución francesa luego de que no hayan llegado a un acuerdo para su renovación. La afición parisina lo maltrató en varias oportunidades y le hizo sentir su hostilidad en varios compromisos disputados en el Parque de los Príncipes, hasta el punto de que algunos fanáticos insultaron al campeón del mundo: “Yo lo disfruté muchísimo a Leo, después no sé qué pasó con la gente, por qué el trato y la reacción hacia todos nosotros”.

Por otro lado, se metió de lleno al duelo que reunirá un sinfín de personalidades destacadas dentro del césped del Estadio Alberto José Armando. Paredes anunció que llevará como invitado a Ángel Di María y algunos integrantes del cuerpo técnico de la Mayor, como Lionel Scaloni y Walter Samuel, también serán parte de la fiesta. Justamente, el ex hombre de la Roma aseguró que se tomará revancha de los retos que recibe en la Celeste y Blanca si el DT se pone los cortos y sale a la cancha: “Lo voy a cagar a pedos a Scaloni, voy a aprovechar que él me caga a pedos seguido. A Samuel no sé porque se enoja rápido”.

“No me dijeron donde voy a jugar, pero me imagino en un equipo y en otro. Estoy ilusionado de estar ahí porque es mi máximo ídolo (Riquelme). Sé el cariño que me va a brindar la gente de Boca”, blanqueó a horas de esa celebración. Un día antes, dirá presente en el Estadio Marcelo Bielsa para la despedida a una leyenda viviente del fútbol argentino como Maxi Rodríguez. “No sé cómo va a hacer Messi para entrar al Parque Independencia. Ojalá que pueda disfrutar en la cancha de Newell’s que es su casa”, concluyó sobre lo que será el recibimiento al hijo pródigo de la ciudad el día que cumple 36 años.

