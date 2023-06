10 frases de Saviola: los cruces con Van Gaal, la patada del Mono Burgos que casi termina con su carrera y su similitud con Julián Álvarez

Este jueves Javier Saviola fue invitado al estudio de F90, el ciclo que se emite por la pantalla de ESPN, y dejó varias definiciones sobre lo que fue su carrera como futbolista, que incluyó pasos destacados por River Plate, Barcelona y Real Madrid, entre otros clubes, además de la participación en el Mundial 2006 con la selección argentina. El Conejo, de 41 años, recordó los momentos más emblemáticos de su trayectoria y analizó el presente del Millonario.

Su debut en primera división se dio en la temporada 1998/99, cuando tenía apenas 16 años y Ramón Díaz decidió sumarlo a un partido ante Gimnasia de Jujuy en el que marcó un gol y acalló las críticas hacia el entrenador de quienes señalaban que el delantero era demasiado joven para jugar en la máxima categoría del fútbol argentino. Pero, los analistas desconocían que su rebeldía ofensiva y su capacidad goleadora era semejante a tan temprana edad.

Quien no dudaba de sus cualidades era Ramón, porque ya lo había visto en los partidos amistosos que jugaban en aquel momento cada semana el equipo de primera contra la tercera de River, duelos en donde el Conejo solía destacarse. Fue justamente en uno de esos cruces en donde sufrió la patada más violenta de su vida: “La patada del Mono Burgos casi termina con mi carrera. Quedé mano a mano, después me dijeron que definiera rápido, que no intente hacer nada, pero en ese momento fui corriendo solo, la tiré larga y veo la sombra del Mono. Se me tiró con las dos piernas en la rodilla y quedé ahí tirado. No quería ni moverme porque pensé que me había fracturado. Pasó por al lao y me dijo ‘Nene, levantate’”.

Al ser consultado sobre si ha visto algún futbolista que se asemeje a él, marcó a otro ex River: “Cuando lo vi a Julián Álvarez, uno de los pirmeros partidos que me tocó verlo, dije que me maravilló, es el jugador que me gusta. No solo goleador, sino también porque hace lo que yo intentaba hacer en la cancha, tirarse unos metros mas atrás, estar entre líneas para agarrar la pelota, y Julián lo maneja a las mil maravillas”.

A su vez, remarcó que, aunque ahora algunos los comparen, Lucas Beltrán y El Araña no son similares: “No se parecen en absolutamente nada. Beltrán hace el trabajo ese de presionar pero no tiene las característica de Julián. Julián técnicamente es un dotado, es espectacular. No digo que Beltrán no sea un dotado, pero son distintos”.

Justamente, esa característica de marca que ambos comparten fue lo que le trajo conflictos en Barcelona. Saviola aterrizó en el conjunto catalán en 2001 y al año siguiente le tocó ser compañero de Juan Román Riquelme y ser dirigido por Louis Van Gaal: “Era difícil, pero yo era más paciente. Con Róman tenían un matrimonio importante. Nosotros veníamos de Argentina, éramos de siempre gambetear, intentar hacer algo distinto. De defender... poco. Y Van Gaal tenía esa idea innovadora de que el delantero y el enganche empiecen a defender de verdad. Pero Van Gaal tampoco tenía tacto para decir las cosas, entonces ya arrancaba mal la relación, tenía esas cosas. Había que aguantarlo porque era particular. No estábamos acostumbrados a técnicos que hablen de esa manera”.

“Ni en mis mejores sueños hubiese imaginado jugar en clubes como real Madrid, Benfica, Barcelona, en la Selección, haber jugado un Mundial. Son cosas que no las hubiera imaginado nunca”.

“Pablo Aimar fue mi mejor socio. Una vez que me fui de River, supe que no iba a encontrar un jugador igual al lado. Hablo de entendimiento, mirarnos y saber dónde está el uno y el otro, dónde tenés que picar, cuándo va a eludir, cuándo va a patear, cuándo ir al rebote. Había intuición, con una mirada, con un gesto, sabíamos lo que teníamos que hacer”.

“Yo con 15 años ya concentraba, charlaba con tipos que tenían 3 hijos, un montón de situaciones familiares y a mi me faltaban 3 años para terminar el secundario. No tuve viaje a Bariloche ni en primaria tampoco. Pero eso era lo que yo buscaba y quería, pero tuve que madurar de golpe”.

“Rogábamos que no lloviera, porque con la camiseta era XXL y pesaba 3 kilos más”.

“Ortega vino a comer a casa y yo tenía un poster enorme suyo en la puerta de mi habitación, ocupaba toda la puerta y son esas situaciones que nos dimos vuelta los dos y lo vio. Yo ya estaba jugando en Primera y me dice ‘¿Qué es este póster?’. ‘Sos mi ídolo’, le dije, ‘¿qué póster querés que tenga?’. Y le dije que me lo firme. ‘No. qué te voy a firmar si ahora nos vemos todos los días’. Fue una sitación espectacular. Y al final lo firmó”.

Su regreso a River Plate

“Cuando vine en 2015 a River, de haber estado tanto tiempo afuera y volver grande, se me hizo difícil. A mí y a todos los que volvieron”.

“Me pasaron cosas muy linda. Primero de llegar al club después de tanto tiempo y poder terminar mi carrera en River, encontrarme con un grupo muy exitoso y con jugadores que vivimos momentos muy lindos en lo personal, llegar y poder ayudar a los más jóvenes porque ya veníamos con una experiencia muy grande como Lucho González y Pablo Aimar, que volvimos en ese momento. Quizás no tuve la presencia que hubiese querido pero sí volver a ganar la Copa Libertadores con la gente, viajar a Japón, vivir situaciones que por ahí no estaba acostumbrado, de ver tanta gente de River en Japón que eso en Europa no pasa. Se fueron dando situaciones muy lindas. Quizás la frutilla del postre hubiese sido terminar de otra manera”.

“Con el Muñeco teníamos mucho diálogo, no queríamos que el club salga dañado en cierta forma con mi situación porque por ahí jugaba menos y el cierre de mi carrera se estaba acercando. Queríamos hablar bien cara a cara, decirnos todo lo que teníamos para decirnos y dejar al club de lado para que no haya problemas, mas en el momento que estaba River que era todo alegría y éxito. No generamos conflictos, lo manejamos muy bien”.

Las despedidas de Maxi Rodríguez y Riquelme

“Voy a estar en las dos despedidas. Román me llamó, hablé con él, hacía bastante que no hablábamos. Fue una sorpresa porque yo iba a venir para la de Maxi y bueno... Tengo el fin de semana entretenido”.

“Con Román disfruté mucho en Barcelona, nos juntamos, disfrutamos, siempre quedó un cariño especial”.

“Creo que a nosotros (él y Aimar) no nos han tratado mal nunca los hinchas de Boca, siempre hubo respeto. A mí me paran por la calle hinchas de Boca y se quieren sacar una foto. Con Aimar hemos estado infinidad de veces y lo mismo. Es una despedida, no un Superclásico, la gente lo tiene que entender eso. Se despide uno de los mejor jugadores de la historia y nosotros vamos a despedir a Román”.

“A Maxi lo conocí en el Mundial Sub 20 de 2001, una fiera. Un tipo extraordinario. Cuando estuvimos en Madrid, él en Atlético y yo en el Real, las familias nos conocimos mas y pasamos mucho tiempo juntos. En el Sub 20 fue increíble, él era un referente, se ponía el equipo al hombro y le tengo mucho aprecio. Nos hablamos mucho”.

“Todos van a estar mirando a Messi, no importa si le erro a ala pelota”.

El jugador que más lo impresionó

“Como profesional, lo elijo a Raúl. Es lo mejor que vi en disciplina, perseverancia, te inspiraba verlo entrenar, iba a ver los chicos de las canteras... era un cúmulo de cosas. Él siempre me decía que necesitaba hacer todo eso par ser Raúl y yo me quedé totalmente sorprendido”.

La actualidad de River Plate

“Demichelis tiene las ideas muy claras, está muy capacitado, sabe lo que quiere y es el técnico que esta haciendo muy bien al club”.

“El jugador que más me gusta ver es nacho Fernández, me encanta, es como estos jugadores distintos. Beltrán también, tiene cosas interesantes, cumple la función muy bien, tanto si se tira metros atrás o si está cerca del gol, Es jugador interesantísimo”.

“River está encaminado a que la cosa salga muy bien, tiene una intensidad enorme y eso habla bien del staff que tiene. No es fácil, pero River compite siempre en todas las competencias”.

Marcelo Bielsa

“Es un catedrático, aprendíamos mucho. Son estos técnicos que te dejan cosas importantísimas, no solo en lo futbolístico, que ya sabemos que en lo táctico y en un montón de cosas es un fuera de serie, está a la altura de Guardiola. Pero después te dejabas cosas como lo humano: la sinceridad. Sentías que todo pasaba por lo futbolístico y no te iba a traicionar, hablaba mucho con el jugador. Intentaba mejorarlo siempre, empezaban con Marcelo y cuando salías eras mejor en todo. Defensivamente, en lo táctico, en todo. Cosas que con otro DT no las tenés y con él tenias todo. No lo volví a ver en este tiempo”.

“Al Mundial 2002 fue Caniggia. Son decisiones. Yo era muy chico, creo que eso influyó mucho, Cani era experimentado y representaba a nuestras y yo recién empezaba”.

“Cuando estaba con él (Bielsa) jugaba de delantero sólo arriba y él tenia esa idea. Yo me encontraba mejor de mediapunta, con un delantero de referencia, goleador, como Hernán Crespo, Kluivert, Tacuara Cardozo en Benfica. Yo siempre un poquito más atrás era donde más rendía”.

Lionel Messi

“En Barcelona todos esperaban que llegue Messi, se barajaba que iba a volver, en todos los rincones lo daban por hecho”.

“A Leo le tengo un aprecio enorme, ojalá que esté feliz. En París pasó momentos difíciles y es hora de que disfrute, es la última etapa de su carrera y ojalá que este último paso sea el mejor para él y ojalá que siga jugando en la Selección que es lo que todos queremos”.

