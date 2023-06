5 frases de Víctor Blanco: de la decepción por la contratación de Edwin Cardona a la idea de la AFA de eliminar un descenso

(Nicolás Stulberg)

Mientras el plantel de Racing se prepara para el próximo partido del jueves frente a Barracas Central por la fecha 21 de la Liga Profesional, el presidente del club, Víctor Blanco, se encargó de aclarar varias situaciones que preocupan a los fanáticos de la Academia. El titular de la entidad de Avellaneda habló con Radio La Red y no esquivó ningún planteo.

“La llegada de Cardona es toda mía, me hago cargo. Aposté por él y me desilusionó. Ya no es tenido en cuenta. Le vamos a buscar club”, reveló con sinceridad el directivo. En la misma sintonía se refirió al futuro de Matías Rojas, quien continuará su carrera en el Brasileirao: “Desde que rechazamos una oferta de 2 millones de dólares se rompió un poco la relación, pero nosotros priorizamos lo deportivo. No me arrepiento de no haberlo colgado”.

En la nutrida conversación, el titular de Racing también aclaró el apoyo que le brinda a Fernando Gago. “Cuando le ofrecimos esa renovación, es cierto que en su momento nos pidió que esperáramos hasta fin de este año. Tenemos una relación extraordinaria, ojalá que volvamos a tener resultados como en 2022″, destacó.

Además, Blanco reconoció que buscarán reforzar al equipo de cara a la siguiente fase de la Copa Libertadores y en las últimas horas los nombres que surgieron fueron los de Luciano Vietto y Javier Correa. El Cali Izquierdoz, Lisandro López y Marco Pellegrino fueron otros protagonistas que están en carpeta para incorporar en la defensa.

Finalmente, como en la AFA ocupa el cargo de Secretario General, también habló de la posibilidad de quitar uno de los descensos para la próxima temporada, que se instaló en las últimas semanas. “Se está hablando de eliminar el descenso por tabla general y dejar los dos por promedios. Vamos a acompañar lo que decida la mayoría”, aclaró.

Por su parte, Fernando Gago no podrá contar con la presencia del mediocampista ofensivo Jonathan Gómez para el duelo ante el Guapo por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla en el triunfo ante Vélez en el Cilindro. Las alternativas que maneja Pintita para reemplazarlo son Juan Ignacio Nardoni o Maximiliano Moralez.

Otro de los jugadores que podría ser baja es el peruano Paolo Guerrero, quien fue titular en la abultada derrota de su selección en el amistoso contra Japón, por lo que el lugar de centrodelantero volverá a ser ocupado por Maximiliano Romero.

Finalmente, Leonardo Sigali (trabajó en campo) y Nicolás Reniero (gimnasio y kinesiología) se entrenaron de manera diferenciada para continuar con la recuperación de sus respectivas dolencias. Los futbolistas albicelestes volverán a los entrenamientos mañana desde las 9 en el Cilindro de Avellaneda.

