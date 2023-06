La fuerte crítica de Diego Latorre a la selección de México por el despido de Diego Cocca tras sólo siete partidos como DT

Cocca, al momento de su presentación en el seleccionado, y la mirada aguda de Latorre

Diego Martín Cocca duró apenas siete partidos al frente de la selección mexicana, diseminados en cuatro meses: ganó tres, empateó tres y perdió uno. Esa caída frente a Estados Unidos (0-3 por las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, con cuatro expulsados) marcó el fin de su breve gestión, que comenzó tras la salida de Gerardo Martino, quien comandó al Tri durante el Mundial de Qatar.

La determinación llegó a través de un video-comunicado de Juan Carlos Rodríguez, el recién nombrado comisionado presidente de la Federación Mexicana. “A menos de un mes de haber tomado la responsabilidad de buscar un nuevo futuro para el futbol mexicano, me percato perfectamente de que no lo vamos a encontrar en donde estamos. La última semana he encontrado muchas deficiencias en planeación, logística, funcionamiento y falta de liderazgo en muchos niveles”, acusó el directivo.

Pues bien, en medio de la evidente crisis, Diego Latorre, ex futbolista devenido analista de reconocimiento internacional, formuló en redes sociales una fuerte crítica a la decisión de cortar anticipadamente el ciclo de Cocca, elegido para el cargo tras los dos títulos que consiguió en Atlas de dicho país.

“Imposible llegar a un nivel óptimo de juego para ser competitivos si se convive con la urgencia permanentemente. La Federación Mexicana de Fútbol está a la deriva”, subrayó Gambetita, que edificó parte de su trayectoria en el país, vistiendo las camisetas de Cruz Azul, Atlético Celaya, Dorados y Alacranes.

“El primer paso para construir es aceptar humildemente que están uno o dos escalones por debajo de otras selecciones. El poder económico no “fabrica” jugadores propios. Paciencia para formar y convicciones para sostener un proyecto. No hay otra salida”, completó la radiografía en su cuenta de Twitter.

El tuit de Latorre, que tuvo gran repercusión en México

Jaime Lozano quedó al frente como director técnico interino del seleccionado mexicano de cara a la próxima Copa de Oro de la Concacaf, que comienza el próximo 24 de junio y finaliza el 16 de julio, a la espera del reemplazante definitivo de Cocca, aunque el problema parece ser más profundo que quién es el habitante del banco de suplentes.

Así, el triunfo de México ante Panamá por 1 a 0 (gol de Jesús Gallardo a los cuatro minuots) por el tercer puesto de la Liga de Naciones resultó el último desafío de Cocca al frente del seleccionado, el epílogo de una era que tuvo una duración inesperada e impropia para cualquier equipo que desee sembrar a futuro.

