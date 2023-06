El arquero del PSG Sergio Rico salió del coma después de 22 días: la sorprendente reacción que reveló su esposa

Alba Silva reveló que su marido Sergio Rico salió del coma

Luego de 22 días de haber sido internado por un golpe tras la caída de un caballo, este lunes hubo noticias esperanzadoras sobre el estado de salud del arquero Sergio Rico. Fue su mujer, la periodista Alba Silva, la que informó la mejora al punto de reconocer que su marido salió del coma y recuperó la conciencia. Este panorama alentador del guardameta les permite a sus seres queridos ilusionarse en una recuperación definitiva.

Alba, que suele tener contacto con sus colegas en el ingreso al Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde Rico se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, hoy dio buenas señales sobre el estado de Sergio. “Bueno ahí seguimos, dado pasitos para adelante. La verdad es que ya vemos la luz un poco más”, le dijo Silva a Europa Press en referencia al guardameta del París Saint-Germain (PSG).

“Por supuesto, gracias al hospital y al personal sanitario que se están portando increíble, no solo con Sergio sino con todos. Gracias a ellos. Gracias a Dios y todo el mundo que nos mandó muchísimas fuerzas, vamos para adelante y estoy más animada”, agregó Alba.

El emotivo saludo de Jordi Alba a Sergio Rico. Fue en los festejos de la selección española tras ganar la Nations League

Al ser consultada sobre si le quitaron por completo la sedación y que Rico recuperó la conciencia, reconoció: “Sí, poco a poco y yo sabía desde el principio que iba a salir para adelante porque es un campeón”. Respecto de si volvió a hablar con Sergio, dijo que “poco a poco y hay que tener mucha paciencia”.

Alba estuvo desde el primer minuto junto a su marido y expresó en las redes sociales sus deseos de recuperación. Por ejemplo, el pasado 11 de junio, al cumplirse el primer aniversario de su casamiento, publicó una emotiva carta. “Tú nunca me fallas, tú eres la persona más valiente y más fuerte que conozco, por eso sé que no te vas a rendir, por nosotros, por nuestra familia que aún tenemos que agrandar, por todas los momentos felices que me debes, por toda la gente que te ama, por todos los aniversarios que tenemos que celebrar mi amor”, dice uno de sus párrafos.

Pero los deseos de recuperación también llegaron de parte de sus compañeros en la selección española. En medio de los festejos por la obtención de la UEFA Nations League, tras ganarle por penales a Croacia luego del empate sin goles, fue su capitán, Jordi Alba, el que le dedicó unas palabras: “Antes que nada me gustaría mandarle un abrazo muy fuerte para Sergio Rico, en nombre de toda la plantilla. Nos alegramos muchísimo de que esté mejorando y desde aquí te mandamos muchísima fuerza”.

Sergio Rico y Alba Silva el día de su boda (Instagram Alba Silva)

Luego de obtener la Ligue 1 con el PSG el pasado sábado 27 de mayo (penúltimo partido de Lionel Messi en el club), Rico viajó en un vuelo privado desde Francia hasta su Sevilla natal. Luego se dirigió hasta El Rocío, de cuya virgen él es devoto, según indicó la crónica de Diario de Sevilla.

Allí, mientras estaba montado arriba de un caballo, tuvo una caída y, posteriormente, sufrió una coz del animal -golpe violento hacia atrás que da el caballo con las patas traseras- que le originó un duro golpe en la zona de su cabeza.

A raíz de esto sufrió un traumatismo craneoencefálico que le ocasionó una lesión cerebral y por eso se mantuvo medicado. Tuvo que ser intubado y su estado era reservado. La semana pasada, tras un pequeño retroceso en su recuperación después de que los médicos decidiesen retirarle la sedación para ver cómo respondía a los estímulos, el hospital emitió un comunicado en el que informó que no habría más partes médicos sobre su estado a menos que se produjesen cambios significativos. Ahora las esperanzas renacieron gracias a la revelación que brindó su mujer.

