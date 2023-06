Messi, Otamendi y Di María hicieron escala en España y tuvieron una salida de amigos antes de viajar a Rosario

La salida de Messi, Otamendi y Di Maria

La gira por Asia de la selección argentina tuvo tan solo una parada para los tres futbolistas más experimentados del plantel. Lionel Scaloni decidió liberar a Nicolás Otamendi, Lionel Messi y Ángel Di María tras la victoria sobre Australia en Beijing y los referentes iniciaron el descanso en su país, aunque tuvieron una escala previa para disfrutar del calor europeo en una salida de amigos.

Te puede interesar: Ola de estafas por Messi en China: ofrecen una cena con el astro por 40 mil dólares

Tras el duelo ante los oceánicos del jueves por la noche de China, la Pulga, el Fideo y Ota salieron con destino a Rosario, a donde aterrizaron durante el sábado a la madrugada. Sin embargo, previamente hubo una parada técnica en España que se llevó más horas de las esperadas porque los tres amigos decidieron salir a compartir un grato momento en Barcelona.

“Amigos”, escribió el defensor en sus redes sociales tras postear una foto con Leo y Ángel en el Chiringuito Chalito, sitio que escogieron para almorzar en Castelldefels, el municipio catalán donde se afincó Messi con su familia durante toda su estadía en Barcelona y donde aún tiene una de sus viviendas más allá de que en breve partirá a Miami para iniciar su etapa deportiva en el Inter de la MLS.

El posteo de Otamendi tras la salida de "amigos" con Messi y Di María

El periodista Facundo Battaglino fue uno de los espectadores de lujo que tuvo esa reunión en territorio español y lo compartió con un posteo en su cuenta personal de Instagram: “Que gigante que sos Lionel Andrés, atendió con una sonrisa a las casi 200 personas que invadieron su almuerzo. A todos nos sonrió, chocó las manos, firmó camisetas, dedicó saludos de cumpleaños y demás. Siempre en castelldefels, su lugar en el mundo. En su chiringuito preferido y comiendo bien argentino. Esta vez acompañado de Fideo y Ota. Gracias campeones del mundo por otra alegría”.

Te puede interesar: La emoción del primer hincha argentino del Inter Miami por la llegada de Messi: “Su nombre siempre estuvo dando vueltas”

El detalle es que el restaurante es propiedad de Luis Suárez, gran socio deportivo y amigo de Messi. El sitio ubicado en la playa cuenta con carta de comidas, desayunos o cócteles: ofrece desde milanesas, rabas o calamares a la plancha, hasta pizza, hamburguesas, carne asada o empanadas.

Según informó días atrás el diario Mundo Deportivo, el local “presume de tener las mejores milanesas de Barcelona” y está en absoluto auge: “Cuenta actualmente con tres locales, en Castelldefels y Barcelona y próximamente abrirá más. El objetivo es abrir cuatro nuevos locales en Barcelona a lo largo del 2023 y a finales de este mismo año desembarcar con el concepto de Chalito en Madrid”.

Te puede interesar: Con un partido magnífico de Lionel Messi, Argentina superó 2-0 a Australia en el primer amistoso de la gira por Asia

Mientras Argentina se prepara para enfrentar a Indonesia el próximo lunes en Yakarta (desde las 9.30), Otamendi, Di María y Messi comparten un momento similar dentro del mundo deportivo. El marcador central de 35 años no había definido su futuro hasta que hace apenas una semana decidió firmar la renovación de contrato con el Benfica hasta 2025. Por su lado, Leo confirmó su partida del PSG y dio a conocer que desembarcará en el Inter Miami de Estados Unidos, aunque todavía no tuvo la firma oficial: “Tengo ganas de irme de vacaciones y después arrancaremos otra vez”, aclaró luego de vencer 2-0 a Australia. Y Di María camina por un terreno similar, aunque todavía no disipó la incertidumbre más allá de que es un hecho que no continuará en Juventus.

Cabe destacar que la gran expectativa está centrada en lo que hará Messi en los próximos días, ya que se espera que diga presente el sábado 24 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa para compartir la despedida de Maximiliano Rodríguez y, al día siguiente, sea una de las estrellas del adiós oficial a Juan Román Riquelme en la Bombonera. Luego, deberá aprovechar sus días de vacaciones antes de viajar a Miami para iniciar su proceso en el Inter.

Todavía no hay fechas oficiales para su presentación formal en la MLS, aunque inicialmente se especuló con la idea de que sus primeros minutos los sume hacia finales de julio. La agenda del Inter Miami marca dos partidos de local (Austin el 1/7 y Columbus Crew el 4/7) por la MLS y luego otro como visitante (DC United 8/7), aunque las chances para que Leo aparezca recién estarían para la segunda mitad del mes con los choques ante St. Louis City (15/7 en Missouri), Cruz Azul (21/7 en Florida por la Leagues Cup) y Atlanta United (25/7 en Florida).

Seguir leyendo: