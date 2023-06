Las fotos de la estrella del tenis y el joven magnate que dispararon los rumores de romance

Emma Raducanu se ha mostrado en las redes sociales junto a un joven llamado Carlo Agostinelli

Mientras el mundo del tenis espera por su regreso a la canchas, la tenista británica Emma Raducanu parece estar disfrutando de su tiempo libre y aprovechándolo para conocer a Carlo Agostinelli, el hijo del famoso empresario estadounidense Robert Agostinelli. Ambos se mostraron juntos en las redes sociales y la prensa británica apunta que estarían iniciando un noviazgo.

Te puede interesar: Novak Djokovic cantó un hit de las hinchadas en Argentina para celebrar su título en Roland Garros: “Cantá conmigo”

Raducanu, de 20 años, quien se perdió Roland Garros y también quedó descartada de Wimbledon tras someterse a procedimientos quirúrgicos “menores” en ambas manos y el tobillo, se mostró en México junto a Carlo Agostinelli, de 22 años, hijo de el banquero de Goldman Sachs que alguna una vez intentó comprar Liverpool.

Agostinelli, quien juega al fútbol universitario al tiempo que estudia relaciones internacionales en la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, está “cortejando” a la joven campeona de Grand Slam y suele comentar sus publicaciones con emojis de corazón, según informó el periódico británico The Mirror.

Una de las fotos que compartió Agostinelli en sus redes

Ambos disfrutaron de la compañía del otro en la Ciudad de México el mes pasado, e incluso el Daily Mail ha publicado fotografías de Raducanu y Agostinelli juntos en Londres el pasado jueves por la noche. Ella también ha sido visto cenando con Heloise, la hermana modelo de Carlo, en un elegante restaurante en París.

Te puede interesar: “Estaba bebiendo y abusando de las drogas, alejé a todos mis amigos”: la revelación más estremecedora de Nick Kyrgios

En varias imágenes, Emma Raducanu luce un vendaje en su brazo izquierdo, producto de las cirugías que realizó para corregir problemas físicos. La campeona del US Open 2021 ha padecido con una serie de lesiones y tuvo que retirarse recientemente del Abierto de Madrid por una dolencia en la mano.

Sobre cómo se conocieron, el Daily Mail explicó que Mathilde Favier, ex esposa de Robert Agostinelli, es la directora de relaciones públicas de Dior en París. Emma Raducanu es la “embajadora global de moda y belleza” pagada por Dior. Ahí estaría la conexión que unió a la pareja.

Emma Raducanu y Carlo Agostinelli se muestran juntos en las redes sociales.

Raducanu se convirtió en una de las estrellas del tenis en 2021, cuando siendo una adolescente irrumpió para avanzar a la cuarta ronda de Wimbledon, estando fuera de las 300 primeras del ranking. Poco después, se consagró campeona del US Open, convirtiéndose en la primera jugadora que sortea la fase de clasificación que gana un título individual en un Grand Slam.

Te puede interesar: Impacto en el tenis mundial: Rafael Nadal abandonó el top 100 por primera vez en 20 años

Sin embargo, no ha podido superar la segunda ronda de un torneo major desde entonces. Esta temporada, Raducanu tiene foja de 5 victorias y 5 derrotas, y no ha jugado desde que perdió en sets corridos ante Jelena Ostapenko el mes pasado en la primera ronda del torneo de Stuttgart.

“Estoy decepcionada por compartirles que estará fuera durante los próximos meses y de paso tendré otro procedimiento menor en mi tobillo”, escribió en redes sociales. “Me duelo tener que perder los torneos del verano y he tratado de minimizar los problemas por lo que doy las gracias a todos mis seguidores que no han dejado de apoyar pese a que no estaban enterados de los hechos”, agregó.

Uno de los comentarios en el posteo

Ni Emma Raducanu ni Carlo Agostinelli han confirmado formalmente que tienen una relación amorosa juntos, pero todo indica que han empezado un vínculo sentimental.

Raducanu se separó de su entrenador Sebastian Sachs en junio, su quinto coach en menos de dos años, y ahora parece que ha encontrado el amor. Quizás esto puede ser el disparador para volver más fuerte de las lesiones y retomar su mejor nivel en las canchas.

Emma Raducanu, que se recupera de una lesión, es una de las grandes promesas del circuito (Foto: Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports)

Carlo Agostinelli juega el fútbol a nivel universitario y estudia en la Universidad de Stanford

Seguir leyendo: