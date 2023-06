Las perlitas del anuncio del partido despedida de Riquelme: la pregunta que lo emocionó, el gesto que generó una ovación y la “desaparición” de Basile

La espera se acabó. La despedida de Juan Román Riquelme en La Bombonera se realizará el próximo domingo 25 de junio, más de ocho años después de que colgara los botines de manera profesional. El vicepresidente 2° de Boca Juniors ofreció una conferencia de prensa en compañía del presidente, Jorge Amor Ameal, y regaló distintos toques de distinción como en sus mejores épocas dentro de una cancha.

Uno de los momentos más emotivos llegó sobre el cierre del evento por una pregunta del estudiante de periodismo, Alexis Dassie, quien le confesó su admiración a uno de los máximos ídolos del Xeneize. “Esta camiseta se la lleva él. ¿Está bien?”, atinó a responder Riquelme cuando terminó de formular su mensaje e hizo explotar los aplausos en la sala dispuesta para la ocasión. Inmediatamente, se la dio a una persona cercana al escenario y la indumentaria de la Ribera llegó a las manos de su destinatario. Visiblemente embargado por la emoción, el joven le manifestó su cariño al enganche y volvió a agarrar el micrófono para preguntar cuáles eran las características que debía tener un 10.

“Las que tiene Messi”, contraatacó sin dudarlo JR10. Y prosiguió con su frase sobre la Pulga: “La primera vez iba a hacer el partido en diciembre de 2019, él me llamó por teléfono para decirme que no lo haga porque no llegaba al estar jugando en Barcelona. Cada vez que lo llamaba siempre me decía que sí. Hoy tuve la suerte de hablar con él durante el día y me dijo que él va a estar acá el 25 de junio y que era un placer para él estar en La Bombonera. Para todos los bosteros será una alegría enorme tener al mejor jugador del mundo y para muchos el mejor de todos los tiempos. Para mí, será un sueño poder tenerlo al lado. Será un gran día”.

* La frase de Riquelme sobre Basile y Bianchi

La ceremonia organizada este miércoles había provocado suma expectativa entre los hinchas por un encuentro que se demoraba en el calendario. La gran demanda de medios acreditados por la inmediatez del anuncio generó su disconformidad en plena conferencia cuando uno de los encargados de prensa dentro del club anunció que se permitiría una sola pregunta más para dar la ocasión por concluída. “¿Estás apurado? ¿Qué tenés que hacer?”, soltó Román en una oración que motivó una ovación de los periodistas, quienes continuaron con sus dudas por unos minutos más.

A pesar de que esta presentación no ofrecióó la confirmación sobre cómo será la venta de entradas para la despedida, el protagonista principal de la historia fue consultado por los entrenadores que podrían decir presentes en La Boca para dirigir a cada uno de los dos equipos. Dos nombres lógicos son Alfio Basile y Carlos Bianchi, un dúo que marcó su carrera en esta entidad y la selección argentina. “A Coco (Basile) lo estoy llamando y no lo encuentro, espero encontrarlo antes del 25”, blanqueó entre risas sobre la posible asistencia del DT que ganó múltiples títulos con la escuadra, como la Copa Sudamericana 2005.

Por otro lado, no dejó de lado al Virrey en la consideración: “Carlos es más que un entrenador para mí. En 1998 nos enseñó a competir y soñar. Y le dio la alegría a nuestros hinchas. Hizo que para nuestro club sea muy fácil ganar la Copa Libertadores. El culpable de que nos pidan ganar la Copa es él. Lo siento como alguien de mi familia. Ya volvió de Francia para no perderse este partido y va a estar en la cancha”.

* Cuál fue el gol más lindo de Riquelme en La Bombonera

Luego de afirmar que Agustín, uno de sus hijos, no va a jugar, Juan Román Riquelme dejó su mirada particular sobre los mejores goles de su carrera en los dos arcos de este reducto: “No me acuerdo de ninguno”. En ese preciso instante, su memoria sacó del baúl de los recuerdos un tanto trascendental. Ocurrió el 7 de junio de 2007 para comenzar la remontada en las semifinales de la Copa Libertadores 2007, trofeo que más tarde ganaría tras imponerse en la final ante Gremio: “El que le hice a Cúcuta de tiro libre”. Sin embargo, dejó de lado los personalismos y enfocó la mirada en otro de los ídolos de los hinchas por sus celebraciones de cara a la tribuna donde se aloja La 12: “Los goles más lindos en ese arco los hizo Palermo”. Uno de ellos quedará marcado en la retina de los fanáticos después de que se haya vestido de asistidor para que el Titán se convirtiera en el máximo goleador histórico de Boca Juniors.

El duelo anunciado se desarrollará en el estadio del elenco Azul y Oro y se podrá llevar adelante sin problemas porque los dirigidos por Jorge Almirón jugarán el jueves desde las 21.45 ante Godoy Cruz en Mendoza por la fecha 21 de la Liga Profesional. “Se tardó tiempo en tomar esta decisión, pero estoy feliz de que cada vez falte menos para volver a entrar a la cancha más linda del mundo”, concluyó.

