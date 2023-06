“Si no tuvo un hijo, es su palabra contra la nuestra”: salieron a la luz los díalogos de la causa en la que Robinho fue condenado por violación

Robinho fue condenado a 9 años de prisión por participar de una violación grupal (EFE/Paulo Fonseca/Archivo)

Robinho asistió el 22 de enero de 2013 a Sio Café, un conocido club nocturno de Milán, junto a cuatro amigos para celebrar el cumpleaños 34 de Rudney Gomes da Silva. A pocos días de cumplirse un año del suceso, la Policía italiana intervino sus conversaciones por una denuncia vinculada a una violación grupal sucedida en el interior del lugar con una mujer oriunda de Albania. La investigación concluyó con una condena de nueve años de cárcel para el exjugador por comprobarse su participación en el acto y, a más de una década de la agresión sexual, se conocieron algunos de los audios que incriminaron a la estrella.

La cuarta temporada del podcast lanzado por el medio brasileño UOL Esporte Histórias tendrá seis entregas en las que abordará el caso que finalizó con la culpabilidad de Robinho y de Ricardo Falco, amigo de la víctima y chofer del futbolista que, en ese entonces, militaba en el Milan. El primero de los episodios, que se extenderán hasta el 4 de julio, aborda los primeros indicios de un evento que no pudo apuntar contra los amigos de la figura, Rudney Gomes, Clayton Santos, Alexsandro da Silva y Fabio Galán, ya que emigraron a Brasil y nunca pudieron ser encontrados. Sus nombres no se conocían hasta esta publicación. En este sentido, se decodificaron 10 horas, 10 minutos y 19 segundos de múltiples archivos que integran el expediente.

“Hombre, realmente necesito hablar contigo”. Así empieza la historia con este mensaje de Jairo, amigo del ex jugador y una pieza importante en su adaptación cuando llegó a Italia. Manejaba una banda que actuaba en Sio Café. Fue citado como testigo, pero denunciado más tarde por falso testimonio. “Denunció a todo el mundo. Me llamaron a declarar”. La respuesta de Robinho solo fueron risas. “Lo digo en serio, tío. Lo digo en serio, tío. Dio el nombre de todos. Quién estaba allí. Ella nombró a todos. Nombró todo el asunto. Le puso nombre a todo. Ella nombró todo el asunto”. “¿Vos te estás riendo?”, contratacó cuando volvió a escuchar ese gesto del otro lado de la línea.

Allí, Robinho ejerció sus primeras palabras en un repetitivo relato para desmarcarse del hecho: “Métesela por el culo. Se llevaron a la chica. Yo no hice una mierda, ni siquiera sé. Estoy fuera, que se jodan”. Jairo le manifestó que lo iban a llamar a declarar, que tenían su número y que la denunciante había mencionado su nombre en la presentación oficial. “Ella no me conoce, no estaba conmigo. Eso es imposible”, remarcó la figura pública. Cuando del otro lado escuchó que Jairo no estaba bromeando, surgió la respuesta: “Yo tampoco. Por eso me río, no me importa. La chica, la chica estaba extremadamente borracha, ni siquiera sabe quién soy”. Algunas de estas conversaciones fueron la base de la acusación del Ministerio Público de Italia: “¿Qué tengo que ver yo con eso?”.

Robinho jugó en Santos, Atlético Mineiro, Sivasspor y Basaksehir, entre otros clubes (REUTERS/Alessandro Garofalo/File Photo)

A pesar de estas palabras, ambos admiten lo sucedido en el establecimiento bailable. En este sentido, Robinho contó lo que observó esa noche: “Vi a Rudney follándola, y a los otros chicos follándola. Así que los tipos que se la cogieron van a ser jodidos. Los tíos que se la follaron se van a la mierda”. Cabe recordar que la resolución judicial apunta que se “abusaron de las condiciones de inferioridad psíquica y física de la persona agredida, que había tomado sustancias alcohólicas, con el agravante de haberle dado de beber hasta que quedó inconsciente y fue incapaz de oponerse”.

La primera citación a su amigo advirtió que en la Justicia ya tenían su nombre en la mesa y fue uno de los ejes en los testimonios ofrecidos. “¿Si era el dueño de la samba que estaba allí organizándolo todo? Sí. ¿Si vi algo? No vi nada. Yo no estaba allí... Vi a la chica sola allí llorando”, contó Jairo. Con un vocabulario soez y degradante, Robinho acusó a la víctima: “Tienes que ver quién se la folló y cómo era su estado. Estaba realmente loca. ¿Y cómo llegó allí?”. Del otro lado de la línea, le avisaron de una posible convocatoria a testificar, pero se mantuvo en su punto: “A la mierda. Si me llaman... Diré primero: que esto lleva un año. Segundo: yo ni siquiera toqué a esa chica. Quien la haya tocado está en Brasil. Ve tras la gente en Brasil”.

Tras arreglar la declaración para evitar contradicciones, Robinho recordó que “los que la estaban tocando” eran Claytinho (Clayton Santos) y Rudney: “Yo me estaba burlando de Alex (Alexsandro da Silva), dije: ‘Joder, había cinco tíos ahí’”. “Que se jodan. Tú no follaste, yo no follé. Que les den por el culo. Si tenemos que ir allí y testificar, deberíamos decir: “Yo estaba en la fiesta, pasó esto, se acabó. No toqué a la chica, ¿por qué debería tener algo?”, confesó.

Justamente, otro de los audios publicados corresponde a una charla con uno de los implicados, Alex. “Si ella no tuvo un hijo, es su palabra contra la nuestra. No hay manera de que pueda acusarnos. Ahora, si ella tuvo un hijo, es un gran problema”, le comentó al hombre con pasado en Real Madrid y Manchester City, entre otros equipos. Unos instantes después, llegó la respuesta: “Como no había cámaras, será un poco difícil demostrar que la violaron si no está embarazada”.

Robinho ganó una Copa América y dos Copa Confederaciones con Brasil (Mandatory Credit: Action Images / Michael Regan)

El episodio que lleva el nombre “Risas en la noche” revela otra charla con el propio Ricardo Falco, quien admite haber tomado contacto con la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva. Ella le dijo: “Sí, eras mi amigo, deberías haberme ayudado”. “Ni siquiera vi nada”, le contestó. Los dos hombres se conocen porque Falco reemplazó a Jairo en sus labores de chofer por recomendación de este último.

En su discurso a la Justicia, desligó a quien supo vestir la camiseta de la selección brasileña: “Robinho estaba allí participando en la fiesta, en la samba, pero no tiene nada que ver, ni siquiera sabe quién es”. “La conozco (a la denunciante), yo estaba en la fiesta, ella estaba borracha, estaba con un amigo nuestro allí, se besó y se fue con el chico. La encontré llorando, incluso la llevé. Si ella estaba ahí era porque quería, sin importar si estaba borracha o no, porque nadie está loco”. A pesar de las frases vinculadas a que nunca había quedado inconsciente, se apuntó que “los amigos admitieron que la mujer efectivamente había perdido el conocimiento, al punto de no recordar lo que había sucedido ese día”.

“Si esto sale en la prensa, me va a joder”, esbozó Robinho, quien desarrollaba estas conversaciones hasta incluso a horas de jugar un partido con el Rossonero ante Sassuolo por la Serie A. El medio sudamericano intentó contactarse con él y las personas involucradas para que ofrecieran su testimonio, pero mantuvieron el silencio. Actualmente, el protagonista, que anunció su retiro tiempo atrás, junto a Falco, están a la espera de que la Justicia de Brasil dictamine si cumplirán la condena en ese territorio.

